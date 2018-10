Πόσες φορές έχει τύχει να είσαι καλεσμένη σε πάρτυ και να ανοίγεις τη ντουλάπα και να λες και τώρα τι φοράνε; Για εμένα αυτό μπορεί να γίνει συνήθεια, το παθαίνω το πρωί μόλις ξυπνήσω το πρωί που θα ψάχνω σε μια έξαλλη κατάσταση να βρω τι θα βάλω στο γραφείο μέχρι το βράδυ που θα έχω… ρομαντικό ραντεβού. Πώς λοιπόν να ξέρεις τι θα φορέσεις στο πάρτυ της φίλης σου αυτό το σαββατοκύριακο; Ε λοιπόν σε καταλαβαίνω, και επειδή σε καταλαβαίνω σου προτείνω το παρακάτω για να εντυπωσιάσεις.

Ρούχα

Όχι ένα αλλά τρία υπέροχα συνολάκια για να κλέψεις τις εντυπώσεις. Το υπέροχο φόρεμα με τα λουλούδια αναδεικνύει τις γραμμές του σώματος σου και είναι ιδανικό για ένα cocktail πάρτυ. Από την άλλη η βελούδινη φόρμα με το λευκό πουκάμισο θα σου κλέψει τη καρδιά αν το πάρτυ γίνεται Παρασκευή και εσύ το πρωί είσαι γραφείο. Δεν θα γυρίσεις σπίτι να ετοιμαστείς αλλά σίγουρα μπορείς να το φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, τέλος για ένα πιο ροκ στυλ επέλεξε το μαύρο φόρεμα με τις πούλιες και πρόσθεσε και ένα δερμάτινο jacket. Θα με ρωτήσεις τώρα που θα τα βρεις όλα αυτά; Μα φυσικά στα Marks & Spencer που μας μετέφεραν στη πρόσφατη εκδήλωση τους στο Λονδίνο. Με έμπνευση τα “London Mews”, τα μυστικά σοκάκια της βρετανικής πρωτεύουσας, τα Marks & Spencer δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό φθινοπωρινό σκηνικό, προσκαλώντας τους καλεσμένους δημοσιογράφους, fashion editors και social media influencers, να «εξερευνήσουν» τη νέα συλλογή και να βρουν το δικό τους μοναδικό «δρόμο» για το απόλυτο χειμερινό look! Οι καλεσμένοι βρέθηκαν για λίγο στο Λονδίνο, καθώς τα πέτρινα δωμάτια ενός παλιού σπιτιού στην καρδιά της Αθήνας μεταμορφώθηκαν σε σοκάκια (mews), ώστε να φιλοξενήσουν τις τάσεις της φετινής συλλογής των Marks & Spencer.

Παπούτσια

Δεν θα σε πάμε μακριά θα συνεχίσουμε να είμαστε στα Marks & Spencer για να βρούμε αυτά τα υπέροχα μποτάκια με μπορντώ χρώμα. Το θετικό της υπόθεσης; Όποιο σύνολο και να διαλέξεις από τα παραπάνω ταιριάζει απόλυτα με τα συγκεκριμένα ή και γιατί όχι να δημιουργήσεις το δικό σου μοναδικό στυλ με τα ρούχα που ήδη έχεις.

Μαλλιά

Για εμένα μια αλογοουρά την οποία θα έχεις πιάσει αρκετά ψηλά είναι ιδανική για να αναδείξεις τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου. Μάλιστα, για να ακόμα πιο chic look θα σου πρότεινα μόλις τελειώσεις με την αλογοουρά και για να μη φαίνεται το λαστιχάκι να πάρεις μια τούφα και να την γυρίσεις γύρω γύρω από αυτό, τέλος, σταθεροποίησε τη τούφα με ένα τσιμπιδάκι και είσαι έτοιμη.

Μακιγιάζ

Χρησιμοποίησε το Prime + Studio για να απομακρύνεις τις διχρωμίες του προσώπου σου και στη συνέχεια άπλωσε το #insta perfect που κάνει κυριολεκτικά θαύματα στην επιδερμίδα διώχνοντας μακριά κάθε ψεγάδι. Μαύροι κύκλοι; Όχι πια γι αυτό, άπλωσε το concealer Camouflage+ και θα αποτελούν παρελθόν. Δώσε τη λάμψη που εσύ επιθυμείς επιλέγοντας ένα από τα τρια Highlighter Go for the Glow ή ακόμα καλύτερα κάνε μια ανάμειξη για να δημιουργήσεις το δικό σου μοναδικό χρώμα. Μη ξεχάσεις τα μάτια όμως! Η melted chrome ασημί σκιά από την Essence θα δώσει την απαραίτητη λάμψη που χρειάζεσαι και ναι σου προτείνω να τη τοποθετήσεις σε όλο το καπάκι αφού το back to 70’s είναι εδώ. Για τη γωνία μπορείς ανάλογα με το χρώμα που θα φορέσεις να επιλέξεις ανάμεσα σε 8 διαφορετικές σκιές ματιών από τη παλέτα Too glam to give a damn. Που πας χωρίς τις ψεύτικες βλεφαρίδες σου; Επειδή παλεύεις ώρες με τη κόλλα και πάντα το αποτέλεσμα δεν είναι σωστό το Lash on Lash off σου δίνει το βλέμμα που εσύ επιθυμείς αφού μπαίνουν πάνω στις δικές σου βλεφαρίδες στο λεπτό με ένα μαγνητάκι. Τέλος, το Insta Care προσθέτει λίγο χρώμα στα χείλη και τα ενυδατώνει ενώ μη ξεχάσεις το κόκκινο λαμπερό κραγιόν σου.