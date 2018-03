Η2η ημέρα της AXDW ήταν γεμάτη εντυπωσιακές επιδείξεις μόδας, ξεχωριστές εμφανίσεις και αναπάντεχα highlights! Το Ζάππειο Μέγαρο «έβαλε τα καλά του» και υποδέχτηκε τις μοναδικές δημιουργίες καταξιωμένων Ελλήνων σχεδιαστών,με πλήθος προσκεκλημένων που τίμησαν με την παρουσία τους την Athens Xclusive Designers Weekγια να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις των Olga Karaververis, Makis Tselios, Tassos Mitropoulos, Kathy Heyndels& Giannetos Handmade.

Η Olga Karaververis παρουσίασε τη νέα της συλλογή “La vie” δημιουργώντας την πιο καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Μεταξωτά και αέρινα υφάσματα με γραφιστικά floral ντεσέν αλλά και nude αποχρώσεις κατέκλυσαν το Ζάππειο το απόγευμα της Πέμπτης. Τα 3D υφάσματα καθώς και οι δαντέλες σιφόν μαγνήτισαν τα βλέμματα της κατάμεστης αίθουσας. Τα μεταξωτά κρόσσια ήταν κυρίαρχα στοιχεία στη νέα υψηλής ραπτικής συλλογή της σχεδιάστριας. Τα καφτάνια που παρουσιάστηκαν στην επίδειξη εντυπωσίασαν με τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες απογειώνοντας τα κομψά summerlooks της συλλογής.

Ο Makis Tseliosπαρουσίασε τη νέα του συλλογή Black & WhiteF/W 2018-19 με φορέματα υψηλής ραπτικής για τις πιο chicεμφανίσεις. Μουσελίνες, δαντέλες και σατέν υφάσματα γέμισαν την πασαρέλα ενώ τα νυφικά που παρουσιάστηκαν ήταν σε στενή αλλά και φαρδιά γραμμή, σε μακρύ και κοντό μήκος με κυρίαρχο στοιχείο τη δαντέλα.Την παράσταση έκλεψε η Σταρ Ελλάς Μικαέλα Φωτιάδου που περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας νυφικό και κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό της.

Ο σχεδιαστής παρουσίασε και τη νέα ανδρική κολεξιόν του με κοστούμια σμόκιν στολισμένα με ρέλια σατέν σε ιδιαίτερες γραμμές, με παντελόνια σε στενή γραμμή αλλά και μοναδικά αξεσουάρ όπως γραβάτες και παπιγιόν. Ο Γιάννης Σπαλιάρας περπάτησε ως guest στην πασαρέλα φορώντας εντυπωσιακές δημιουργίες του σχεδιαστή.

Ο Tassos Mitropoulos εντυπωσίασε για ακόμα μια φορά με τις δημιουργίες του παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Μοναδικά εμπριμέ κομποζέ με ιδιαίτερα κρόσσια και boho φορέματα ξεχώρισαν στη χθεσινή πασαρέλα. Εντυπωσιακές παγιέτες με athleisureστοιχεία, sheerυφάσματα και θηλυκές διαφάνειες έδωσαν λάμψη στην επίδειξη. Τα ιδιαίτερα bomberj ackets της νέας συλλογής κέντρισαν το ενδιαφέρον.

Ο γνωστός οίκος Kathy Heyndels έκλεισε τη βραδιά με ένα fashion show γεμάτο εκπλήξεις! Ο καταπράσινος κήπος που στήθηκε αποκλειστικά για το show, δημιούργησε ένα ξεχωριστό σκηνικό εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους. Οι δημιουργίες που παρουσιάστηκαν για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2018 ήταν γεμάτες φλοράλ, δαντέλα και διαφάνειες. Highlight στην πασαρέλα, η Josephine, η Κόνυ Μεταξά και η Κόρτνεϊ που απογείωσαν τη βραδιά με τη μουσική τους σε ένα ξεσηκωτικό live performance φορώντας δημιουργίες του αγαπημένου οίκου.

Το show ακολούθησε η επίδειξη Giannetos Handmade με μοναδικές ανδρικές δημιουργίες για επίσημες αλλά και πιο casual εμφανίσεις. Για τον γνωστό οίκο περπάτησαν στην πασαρέλα επώνυμοι ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, μοντέλα όπως Γιάννης Αϊβάζης, Μάνος Πίντζης, Ερρίκος Πετυλόν, Δημήτρης Μηλιόγλου, Παναγιώτης Τάτσης ενώ η έκπληξη της επίδειξης ήταν η εμφάνιση του Αλεξάνδρου Μπουρδούμη ο οποίος τραγούδησε μοναδικά στην πασαρέλα φορώντας φράκο και δημιουργώντας μια υπέροχη ατμόσφαιρα.

Πλήθος επωνύμων παρευρέθηκε στην 2η ημέρα της AXDW: Δέσποινα Μοιραράκη,Ελισάβετ Μουτάφη, Βάνα Μπάρμπα, Μιχάλης Ζαμπίδης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Θωμαΐς Απέργη, Έλενα Βρεττού, Χριστίνα Παπά, Έμη Λιβανίου,Σάσα Σταμάτη, Αννίτα Ναθαναήλ, Έλλη Αγγελιδάκη, Σοφία Παθέκα, Κώστας Σόμμερ, Σάρα Εσκενάζυ, Εβελίνα Παπαντωνίου, Γιώργος Παπακώστας, Μαρία Λεμονιά, Σούλα Λιάκου, Λόλα Νταιφά, Γιώργος Πράσινος, Νίκος Γεωργιάδης, Αλέξανδρος Λεμονής, Κώστας Μαρτάκης, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ΚωνσταντίνοςΒασάλος, Μάνος Ελευθερίου, Δήμητρα Κωστάκη, Μαρία Καλάβρια, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Μάνος Νιφλής, κα.

Επίσημος χορηγός μακιγιάζ της εβδομάδας μόδας είναι και αυτή τη φορά η Shiseido, ο πρωτοπόρος ιαπωνικός οίκος καλλυντικών συνυφασμένος με τις τέχνες και τη μόδα, που επιμελείται τα makeup looks των σχεδιαστών, υπό την καθοδήγηση του Makeup Director Βαγγέλη Θώδου.

Τo haistyling των επιδείξεων μόδας το επιμελήθηκε η ReneFurterer, που αυτή τη σεζόν είναι και goldsponsor της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τις νέες τάσεις μαλλιώνμε μοναδικά hairlooks.

Οι προσκεκλημένοι της διοργάνωσης έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον αγαπημένο τους καφέ illy και να ανακαλύψουν την πιο stylish in-homeμηχανή με κάψουλα για οικιακή χρήση, την illy Iperespressoαπολαμβάνοντας τα shows των νέων σχεδιαστών.Μάλιστα, πολλοί από τους καλεσμένους επέλεξαν να συνδυάσουν τον καφέ τους με τα πεντανόστιμα και υγιεινά μπισκότα βρώμης Quaker Breaks, που προσφέρονταν στο χώρο.

Οι προσκεκλημένοι επίσης μπορούν να δοκιμάσουν τη νέα σειρά οίνων, Bianco Nero White & Pink SparklingWine που διαθέτουν εκρηκτική και φρουτώδη γεύση.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο Xclusive Elements, oι προσκεκλημένοι της εβδομάδας μόδας έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν αλλά και να αποκτήσουν μοναδικά κοσμήματα και αξεσουάρ Ελλήνων δημιουργών και upcoming fashionbrands όπως,2K10, ChristinaKarakalpaki, E.T. Collection, FeyPapanikou, LitStylishT–shirts, MariaKaprili, Shebyshe, Topology.

Για όλες τις ημέρες της διοργάνωσης, διεξάγεται το Fashion Design Project by Planet Fitness and More, ο ανοιχτός διαγωνισμός σχεδίου της διοργάνωσης, που δίνει την ευκαιρία σε ένα σχεδιαστικό ταλέντο που θα ψηφιστεί από το κοινό μέσω facebook να συμμετάσχει στα επόμενα New Designers Awards.

Η εβδομάδα μόδας συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή, στο Ζάππειο Μέγαρο με τα New Designers Awards by Lufthansaκαι με 9 σχεδιαστικά ταλέντα να παρουσιάζουν τις μοναδικές δημιουργίες τους.