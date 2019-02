Από μικρή σε ενθουσίαζε η ιδέα να φτιάξεις το μαρτάκι ή αλλιώς τον Μάρτη που ουσιαστικά είναι μια κόκκινη κλωστή μαζί με μια λευκή. Η αλήθεια είναι άλλωστε ότι έχει περάσει από γενιά σε γενιά αυτή η ιστορία. Συνηθίζεται να φτιάχνουμε το μαρτάκι την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου ενώ το φοράμε την πρώτη μέρα του μήνα και το αφαιρούμε την τελευταία προκειμένου να επιστρέψουν τα χελιδόνια και να το πάρουν για να φτιάξουν τη φωλιά τους. Λίγοι όμως ξέρουν την πραγματική ιστορία. Εσύ;

Για να βρούμε τις ρίζες του θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην Αρχαία Ελλάδα και στα Ελευσίνια Μυστήρια. Εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, έδεναν μια κλωστή στο δεξί χέρι και το αριστερό πόδι, κάθε 1η του Μάρτη, την οποία ονόμαζαν Κροκή. Ο σκοπός του ήταν η προστασία από τον ήλιο, τους ψύλλους αλλά και από κάθε κακό.

Σήμερα φυσικά εμείς επιλέγουμε τα Μαρτάκια της Dudette που έρχονται με το quote: «Dear March, Catch me if you can» και πραγματικά με τέτοιο Μάρτη ποιος σε πιάνει! Μπορείς να το βρεις με πολλά διαφορετικά σχέδια για να διαλέξεις εκείνο που σου ταιριάζει καλύτερα. Εσύ ποιο θα διαλέξεις; Μπορείς να βρεις όλη τη συλλογή στη σελίδα της Dudette στο Facebook