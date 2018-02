Η Massimo Dutti θα σας εκπλήσσει ξανά για άλλη μια φορά με μια άψογη επίδειξη SEE NOW BUY NOW όπου παρουσίασε την αποκλειστική συλλογή της σεζόν. Το Παρίσι είναι η μια πόλη που επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί η επίδειξη μόδας στην οποία, εκτός από την κολεξιόν, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η καμπάνια SS18. Μια ασυναγώνιστη ευκαιρία να αποκαλύψει το αποτέλεσμα μιας κομψής αισθητικής στην αποκλειστική συλλογή της αλυσίδας.

ΤΟ CATWALK

Η νέα κολεξιόν SS18 ζωντανεύει χάρη στη μαγεία του μεγαλοπρεπούς PALAIS DE TOKYO. Για τη Massimo Dutti, κάθε κομμάτι αυτής της νέας συλλογής αντιπροσωπεύει μια αισθητική εμπειρία από μόνη της, που συνίσταται κυρίως στην αντίληψη όποιου το επιλέγει και το φοράει. Το casting θα σας αφήσει και πάλι έκπληκτους. Ένα cast με κορυφαία μοντέλα από όλο το κόσμο που ενώνει τη δύναμη της βιομηχανίας στο Παρίσι.

Η COLLECTION

Εκείνη. Η Γυναίκα. Η λεπτή σιλουέτα της εναρμονίζεται με το δρόμο. Διακριτική χρωματικοί συνδυασμοί, εξαιρετική απαλότητα και εκλεπτυσμένες γραμμές. Η Massimo Dutti ντύνει μια γυναίκα που αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα με μια μορφή που δείχνει ένα βαθυστόχαστο τρόπο που τον κάνει εντελώς μοναδικό. Κοστούμια tailor-made, παντελόνια palazzo, φορέματα που παίζουν με τη γεωμετρία, μπλούζες φτιαγμένες με φωτεινά χρώματα, σχεδόν εκρηκτικά υφάσματα και πολύ δομημένες γραμμές. Η νηφαλιότητα αναδεικνύεται με δυναμική σε μια εποχή όπου η κομψότητα έχει μια κλίση στην άνεση και τη θηλυκότητα, με τις ανδρικές ηχώ.

Εκείνος. Ο Άνδρας. Απλός. Αγνός. Έτσι τα καθημερινά κομμάτια χωρίζονται φυσικά, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τεχνική. Ένας φρέσκος και διαφορετικός συνδυασμός της καλοκαιρινής στοργής φτάνει στην πιο χαλαρή και καθαρά avant-garde έκδοση του. Ένα ευπροσάρμοστο σύνολο, τέλειο για κάθε ώρα της ημέρας. Υφάσματα σε διάφορους τόνους, δροσερά και εύκολα, κομμένα με ανεπαίσθητη ελαφρότητα που αποδίδεται στη μέγιστη έκφρασή τους. Η casual αισθητική πλημμυρίζει το δρόμο με τα χαλαρά σχήματά της, μια φυσική και διακριτική παλέτα, με υλικά εξαιρετικής ποιότητας και άριστα στην αφή.

Η ιδιαίτερη αυτή collection εκπροσωπείται από τέσσερα κορυφαία μοντέλα: η Jane Campbell, η Aya Jones, η Dorit Revelis και ο Hugo Sauzay. Κάθε σειρά είναι ένας φόρος τιμής στο μοναδικό πνεύμα ενός άνδρα και μιας γυναίκας με μια αυστηρή και σύγχρονη ψυχή που δίνει στην παγκόσμια τάση, έμπνευση για νέες αξίες. Αυτά έχουν να κάνουν με τη μοναδικότητα και την ποιότητα.

Για άλλη μια φορά, ο Josh Olins εκπληρώνει μια αλάνθαστη επιθυμία για αισθητική τελειότητα μέσα από εικόνες, μια μαρτυρία για αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές κατά τις οποίες ο χώρος και η μόδα συγκλίνουν σε μια τέλεια συμβίωση.