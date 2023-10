Το φθινόπωρο είναι εδώ! Οι πρώτες βροχές ξεκίνησαν τα φύλλα πέφτουν αλλά όχι και η διάθεσή μας. Το μυαλό μας τρέχει σε φθινοπωρινούς προορισμούς και σε μαγευτικά τοπία που περιμένουν να τα εξερευνήσουμε. Πριν από όλα αυτά όμως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένες και στιλάτες για τις φθινοπωρινές μας εξορμήσεις. Με την νέα σεζόν όλο και χρειαζόμαστε ανανέωση και στην γκαρνταρόμπα μας με μοναδικά κομμάτια που θα αναδείξουν το στιλ και τα πιο όμορφα συναισθήματά μας.

Όταν το ομορφότερο συναίσθημα γίνεται εικόνα, τότε δημιουργείται η νέα συγκλονιστική καμπάνια της Funky Buddha, “Love is the Essence of Life”.

Η αγάπη μεταφράζεται με διαφορετικό τρόπο για τον καθένα μας… για κάποιους μπορεί να είναι ένας τόπος, για άλλους το άγγιγμα ενός φίλου ή συντρόφου, και για όλους στιγμές που γίνονται αναμνήσεις και καταλήγουν σε ιστορίες. Όπως κι αν ερμηνεύεται από τον καθένα η αγάπη είναι αυτή που με όποιον τρόπο κι αν σε βρει θα σε λυτρώσει. Γιατί η αγάπη είναι η ουσία της ζωής.

Η Funky Buddha ταξίδεψε στην Καστοριά, την αρχοντική πόλη της Μακεδονίας και επέλεξε τα πιο μαγευτικά σημεία για τη φετινή της καμπάνια. Πλάι στην εμβληματική λίμνη της Ορεστιάδας, μέσα στον νεολιθικό παραλήμνιο οικισμό στο Δισπηλιό, καθώς και στην παλιά γραφική συνοικία του Ντολτσό για να αποτυπώσει φωτογραφικά και σκηνοθετικά το concept της νέας της καμπάνιας μέσα από τον φακό του Αποστόλη Κουκουσά, και τη σκηνοθετική ματιά του Τάσου Κακούση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια το team έδινε τον παλμό και κατέγραψε την αυθεντικότητα και τα έντονα συναισθήματα, παρουσιάζοντας μία συλλογή με street inspired looks, με χρώματα και υφάσματα τα οποία προκαλούν έναν εντυπωσιακό συνδυασμό έντασης αλλά παράλληλα ηρεμίας και άνεσης.