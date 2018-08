Για ακόμα μια χρονιά και για την ακρίβεια για δεύτερη χρονιά ο αγαπημένος μας Χρήστος Μιχαηλίδης, Ambassador των Essential Looks και της Schwarzkopf Professional στην Ελλάδα, συμμετέχει ως φιναλίστ στον τελικό στα #ONESHOT HAIR AWARDS 2018 σε τέσσερις κατηγορίες: Best Hair Collection Shot, Best Haircut Shot of the Year και Best Editorial Shot of the Year! Το 2017, είχε αναδειχτεί International Winner στην κατηγορία Hair Color Shot of the Year.

Τα #ONESHOT HAIR AWARDS είναι ο απόλυτος διαγωνισμός Επαγγελματικής Κομμωτικής, ο οποίος συγκέντρωσε 215.000 συμμετοχές από 61 χώρες σε 26 κατηγορίες το 2017 και μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει πάνω από 311.000 συμμετοχές για τη φετινή διοργάνωση.

Ο Χρήστος Μιχαηλίδης, παγκοσμίου φήμης style director, με 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα looks του έχουν φιλοξενηθεί σε σελίδες κορυφαίων περιοδικών μόδας όπως Vogue, Marie Claire, Elle, ενώ έχει συμμετάσχει και σε εκδηλώσεις διεθνών οίκων μόδας. Τα τελευταία 6 χρόνια έχει δημιουργήσει το δικό του salon, με την επωνυμία Loveisinthehair.