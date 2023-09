Όλες μας ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν φωτογένεια (σαν την κολλητή μας) και κάποιοι άλλοι απλά χάνουν την ομορφιά τους στην φωτογραφία. Σε αυτήν την εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όλοι προσπαθούμε να δείξουμε ότι καλύτερο μπορούμε στις φωτογραφίες. Ενώ η ομορφιά έρχεται σε όλες τις μορφές, δεν είναι κακό να θέλουμε να ενισχύσουμε τη φυσική μας λάμψη για αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές που καταγράφονται στην κάμερα. Είτε πρόκειται για μια selfie με φίλους, ένα οικογενειακό πορτρέτο ή μια αυθόρμητη λήψη, ακολουθούν πέντε συμβουλές για να φαινόμαστε ακόμα πιο όμορφες στις φωτογραφίες και να αποκτήσουμε κι εμείς την γωτογένεια της κολλητής μας.

Η αυτοπεποίθηση είναι το κλειδί

Η πιο ελκυστική ποιότητα που μπορεί να έχει κάποιος είναι η αυτοπεποίθηση. Όταν αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, αυτό βγαίνει προς τα έξω… και στις φωτογραφίες. Ψηλά το κορμί, χαμογέλα ειλικρινά και άσε την εσωτερική σου ομορφιά να ακτινοβολεί προς τα έξω. Θυμήσου, η αυτοπεποίθηση είναι το απόλυτο αξεσουάρ.

Τελειοποίησε την πόζα σου

Βρες την σωστή γωνία. Πειραματίσου με διαφορετικές πόζες για να ανακαλύψεις ποια σε κολακεύει περισσότερο. Για παράδειγμα, το να στρίψεις ελαφρά στο πλάι (3/4) μπορεί να δημιουργήσει μια πιο λεπτή σιλουέτα και αν σηκώσεις ελαφρά το πηγούνι μπορεί να τονίσει τις γωνίες του προσώπου.

Lighting Magic

Ο καλός φωτισμός αλλάζει το παιχνίδι. Το φυσικό φως είναι το πιο κολακευτικό, γι’ αυτό επέλεξε χώρους με καλό φωτισμό όταν τραβάς φωτογραφίες. Απόφυγε τον έντονο φωτισμό από πάνω, καθώς μπορεί να δημιουργήσει μη κολακευτικές σκιές. Το απαλό, διάχυτο φως, όπως αυτό κατά τη διάρκεια της “χρυσής ώρας” (νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα), είναι ο καλύτερος φίλος σου.

Περιποίηση και μακιγιάζ

Η περιποίηση και το μακιγιάζ μπορούν να ενισχύσουν τη φυσική ομορφιά σου. Διατήρησε το δέρμα σου καλά ενυδατωμένο και κάνε ένα μακιγιάζ για να αναδείξεις τα καλύτερα χαρακτηριστικά σου. Θυμήσου, less is often more, ένα απαλό άγγιγμα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Χαμογέλα φυσικά

Ένα γνήσιο χαμόγελο μπορεί να μεταμορφώσει κάθε φωτογραφία. Χαλάρωσε τους μύες του προσώπου σου και σκέψου κάτι που σε κάνει πραγματικά χαρούμενη. Το χαμόγελό σου θα γίνει πιο αυθεντικό και λαμπερό.

Θυμήσου, η ομορφιά είναι υποκειμενική και το να είσαι ο εαυτός σου είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Αυτές οι συμβουλές είναι απλά εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και άνεση μπροστά στην κάμερα, ώστε να αποτυπώσεις τη μοναδική ομορφιά σου για να τη δει ο κόσμος. Αγκάλιασε την ατομικότητά σου, εφάρμοσε αυτές τις συμβουλές και δες την εσωτερική και εξωτερική ομορφιά σου να λάμπει σε κάθε φωτογραφία.

