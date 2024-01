Ο Φεβρουάριος βρίσκεται προ των πυλών, ο μήνας του έρωτα, έρχεται για να μας υπενθυμίσει ότι κάθε μέρα μπορεί να είναι η αφορμή να γιορτάσουμε την αγάπη με τον σύντροφό μας. Δε χρειάζονται πολλά για να δείξουμε τον έρωτά μας στο άλλο μας μισό. Μικρές χειρονομίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία για να κρατήσουμε την φλόγα αναμμένη.

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει και …love is all around με τα Marks & Spencer να προτείνουν τις καλύτερες επιλογές δώρων για τη γιορτή των ερωτευμένων. Από τα κλασικά και διαχρονικά μέχρι τα πιο πρωτότυπα και λαχταριστά δώρα μπορείτε να βρείτε μικρές ή μεγάλες εκπλήξεις για το άλλο σας μισό. Εσώρουχα, πιτζάμες, αλλά και λαχταριστά σοκολατένια γλυκίσματα είναι από τις must προτάσεις για αυτή την ιδιαίτερη ημέρα.

Ο Άγιος Βαλεντίνος απαιτεί μια ρομαντική ατμόσφαιρα με outfits που ταιριάζουν στην ημέρα. Η all time classic δαντελένια συλλογή εσωρούχων Rosie με τις λεπτομέρειες από διάφορα μοτίβα και patterns, είναι μια ιδανική επιλογή για την ημέρα.

Η ημέρα των ερωτευμένων ολοκληρώνεται με τις γλυκιές Marks & Spencer λιχουδιές. Επιλέξτε το ιδανικό γλύκισμα ανάμεσα στην Collection Hearts Full of Love με σοκολατένιες καρδιές με αλατισμένη καραμέλα, την Collection Chocolates with Love από βέλγικα σοκολατάκια σε συσκευασία καρδιάς, καθώς και την εμβληματική σειρά «Love You Very Munch», που αποτελείται από έναν συνδυασμό ξηρών καρπών με επικάλυψη σοκολάτας, ποπ κορν και pretzels.

Βρείτε τα δώρα με τα οποία θα εκπλήξετε τους αγαπημένους σας αυτή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στα καταστήματα Marks & Spencer και online στο www.marksandspencer.gr.

Ακολουθήστε τα M&S

Facebook: Marks & Spencer

Instagram: @marksandspencergreece

Διάβασε επίσης: