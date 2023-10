Σε έναν κόσμο με γρήγορο ρυθμό που κυριαρχείται από οθόνες και τσιμεντένιες ζούγκλες, η απλή πεζοπορία μπορεί να χρησιμεύσει ως ανάσα φρέσκου αέρα τόσο για το σώμα όσο και για το μυαλό. Δεν είναι μυστικό ότι το να περνάτε χρόνο στην υπέροχη ύπαιθρο μπορεί να κάνει θαύματα για την ψυχική υγεία και η πεζοπορία, ειδικότερα, προσφέρει μια ισχυρή συνταγή για ευεξία.

Η πεζοπορία ενθαρρύνει την επίγνωση

Ο ρυθμικός ήχος των βημάτων σας στο μονοπάτι, το απαλό θρόισμα των φύλλων και το κελάηδισμα των πουλιών προωθούν την αίσθηση της παρουσίας και της ηρεμίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση στη φύση μπορεί να μειώσει το στρες, το άγχος, ακόμη και τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Είναι μια φυσική θεραπεία για το ψυχικό κόστος της σύγχρονης ζωής μας.

Αυτή η υπαίθρια δραστηριότητα εμπλέκει επίσης το σώμα με ισορροπημένο τρόπο

Τα φυσικά οφέλη της πεζοπορίας, όπως η βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας και η ενισχυμένη αντοχή, είναι καλά τεκμηριωμένα. Ωστόσο, τα οφέλη εκτείνονται πέρα ​​από τα φυσικά. Η πεζοπορία σε φυσικά περιβάλλοντα μπορεί να τονώσει τη δημιουργικότητα, να αυξήσει την αυτοεκτίμηση και να βελτιώσει τη διάθεση. Η απελευθέρωση ενδορφινών και η αίσθηση της ολοκλήρωσης που έρχεται με την επίτευξη μιας κορυφής ή την κατάκτηση ενός δύσκολου μονοπατιού καλλιεργούν μια βαθιά αίσθηση ευεξίας.

Με σημείο αναφοράς το απόφθεγμα του φημισμένου ορειβάτη Έντμουντ Χίλαρι, «It’s not the mountain we conquer, but ourselves», η νέα κολεξιόν Mountain της Oysho είναι σχεδιασμένη για τους λάτρεις της πεζοπορίας που στόχο έχουν να υπερβούν τα όριά τους και να κατακτήσουν νέα ύψη με υπομονή, επιμονή και προσπάθεια.

Αυτή η κολεξιόν σχεδιάστηκε έχοντας στο μυαλό τις αθλητικές προκλήσεις της ανάβασης, της διαδρομής και της κατάβασης. Η νέα κολεξιόν Mountain της Oysho είναι κατάλληλη για κάθε στάδιο της πεζοπορίας, όποιες κι αν είναι οι καιρικές συνθήκες.

Η Mountain Collection προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από στρώσεις για κάθε στιγμή της πεζοπορίας:

Πρώτη στρώση: εσωτερικές μπλούζες

Δεύτερη στρώση: ζακέτες φλις ανθεκτικές στο κρύο

Τρίτη στρώση: ζακέτες προβατάκι που, ως καινοτομία, αντέχουν έως τους -11ºC σε κίνηση, καθώς και εξαιρετικά ελαφριές ζακέτες με γέμισμα από 100% πούπουλο.

Τέταρτη στρώση: γιλέκα και τεχνικά μπουφάν. Υδροαπωθητικά γιλέκα Primaloft® με αντιανεμική προστασία και μπουφάν με γέμισμα FELLEX® με AEROGEL, που επιτρέπει την αύξηση της θερμομόνωσης χωρίς να προσθέτει επιπλέον βάρος στο ρούχο.

Επιπλέον, η κολεξιόν διαθέτει κολάν comfortlux και μπότες πεζοπορίας σε συνεργασία με τη Vibram.

Η πεζοπορία είναι ένα προσβάσιμο ενισχυτικό ψυχικής υγείας

Δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό ή εξαιρετική φυσική κατάσταση. Είτε πρόκειται για μια σύντομη βόλτα σε ένα τοπικό πάρκο είτε για μια πολυήμερη εκδρομή με σακίδιο, η πεζοπορία μπορεί να προσφέρει ανάπαυλα από τους καθημερινούς στρεσογόνους παράγοντες, να προάγει τη διανοητική διαύγεια και να μας επανασυνδέσει με τον φυσικό κόσμο. Άρα, πάρτε τις μπότες πεζοπορίας σας, αναπνεύστε τον καθαρό αέρα και ξεκινήστε ένα ταξίδι προς ένα πιο υγιές μυαλό – το μονοπάτι σας περιμένει.

