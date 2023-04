Το street style είναι μια τάση που βλέπουμε όλο και περισσότερο στους δρόμους, στο γραφείο, στα bars και σε μέρη που δεν θα περιμέναμε. Υιοθετώντας αυτό το στυλ, σου δίνεται η ευκαιρία να πειραματιστείς με πολλά και διαφορετικά looks και παράλληλα να είσαι άνετη σε κάθε έξοδό σου.

Επισκεφθήκαμε λοιπόν το Igo Project, το απόλυτο e-shop με ρούχα ελλήνων σχεδιαστών και σου προτείνουμε παρακάτω τα κομμάτια που ξεχωρίσαμε!

Ξεκινάμε δυναμικά με ένα μοναδικό jacket από το αγαπημένο brand Ayios. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις τα πιο όμορφα και ιδιαίτερα street style outfits!

Συνεχίζουμε με ένα πουκάμισο που μπορείς να φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το Jungle Shirt είναι comfy, παιχνιδιάρικο, με τα πιο exotic prints για να πειραματιστείς με πολλούς ξεχωριστούς συνδυασμούς και να φτιάξεις τα πιο cool looks.

Προχωράμε με ένα top, το οποίο έχει την ιδανική υφή και κόψιμο για τον ανοιξιάτικο καιρό. Τα έντονα χρώματά του, σου δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσεις πολύχρωμα και ιδιαίτερα street style looks.

Outburst Jeans Blue Wash by The KNL’s

Φυσικά από τη λίστα δε θα μπορούσε να λείπει ένα jean κι εμείς έχουμε βρει το πιο ιδανικό! Το street style είναι συνυφασμένο με τα jeans και το συγκεκριμένο προσδίδει ένα cool-and-loose look που θα λατρέψεις!

Roy b&w top by Nadia Rapti

Ολοκληρώνουμε με ένα αέρινο crop top, το οποίο είναι το must have κομμάτι της ντουλάπας σου για την άνοιξη. Μπορεί να συνδυαστεί με πολλά διαφορετικά bottoms και να δημιουργήσει τα πιο cool street style looks.

Όλα αυτά τα υπέροχα fashion pieces μπορείς να τα βρεις στο αγαπημένο μας e-shop, το Igo Project, και να διαλέξεις αυτό που θα σε κάνει την απόλυτη street style queen!