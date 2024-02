Η ημέρα των ερωτευμένων πλησιάζει και όπως κάθε χρόνο μας δίνεται άλλη μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τον έρωτα. Είναι η υπενθύμιση που μας παροτρύνει να “ποτίσουμε” τη σχέση μας και να κρατήσουμε ζωντανή τη φλόγα με τον αγαπημένο μας. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να μας δώσει την ώθηση για τρελά παιχνίδια και… ζουζουνιές είναι να νιώθουμε sexy και ελκυστικοί στον σύντροφό μας. Γυναίκες και άντρες έχουν την ανάγκη να αισθάνονται όμορφοι και να “προκαλούν” ταραχή στο άλλο τους μισό για να εκραγεί όλος ο έρωτας και η αγάπη που κρύβουν μέσα τους, που θα δώσει λάμψη στη σχέση.

Φυσικά, η MED δε χρειάζεται συστάσεις καθώς αποτελεί διαχρονικά συνώνυμο του Valentine’s Day, όμως η νέα underwear collection επαναπροσδιορίζει το ύφος των iconic συλλογών της με σχέδια που αποπνέουν την ίδια γοητεία και πολυτέλεια ενώ αγκαλιάζουν τα σώματα και τις ανάγκες όλων των γυναικών και των ανδρών. Φέτος, η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αποκτά νέο νόημα με τα γυναικεία και ανδρικά εσώρουχα της MED, που θα ερωτευτείτε με την πρώτη ματιά.

Γυναικεία εσώρουχα για να του βάλεις… φωτιά

Η δαντέλα, η διαφάνεια, το leather, το silk, οι φιόγκοι και τα cut-outs συνδυάζονται σε newage εσώρουχα κορυφαίας ποιότητας που βάζουν τους ερωτευμένους σε πειρασμό και τους παρασύρουν σ’ ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να αναδειχθεί σε μία ανεπανάληπτη εμπειρία. Είτε η ημέρα είναι συνυφασμένη για εσάς με τον ρομαντισμό, είτε με τον ερωτισμό, στη συλλογή της MED θα βρείτε τα κομμάτια που θα εκπληρώσουν τον σκοπό σας και θα σας κάνουν να νιώσετε όμορφα με το σώμα σας φέρνοντας στην επιφάνεια την αυτοπεποίθηση που κρύβετε ήδη μέσα σας.

Αντρικά εσώρουχα που θα τον κάνουν ακαταμάχητα sexy

Η σύγχρονη γυναίκα και ο δυναμικός άντρας, που αποτελούν την έμπνευση της νέας συλλογής, αντιλαμβάνονται τη γιορτή των ερωτευμένων ως μία αφορμή να έρθουν πιο κοντά. Θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα την άνεση και την άρτια εφαρμογή, τα γυναικεία και ανδρικά εσώρουχα της MED απελευθερώνουν τoπάθος και ξυπνούν τις αισθήσεις με τον πιο elegant τρόπο.

Στις 14 Φεβρουαρίου μας υπενθυμίζουν να φροντίζουμε τον έρωτα να μη χαθέι αλλλα με τα εσώρουχα της MED, κάθε ημέρα είναι η Ημέρα των Ερωτευμένων.

THEY CALL IT «VALENTINE’S», I CALL IT MED LOVE!