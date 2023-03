Τα εσώρουχα είναι μια δήλωση μόδας για αιώνες, με κορσέδες, μπουστάκια και σουτιέν που φοριούνται ως εξωτερικά ρούχα από τολμηρές fashionistas. Τα τελευταία χρόνια, τα εσώρουχα ως εξωτερικά ρούχα έχουν επανέλθει, με μάρκες όπως η Triumph να πρωτοστατούν στη δημιουργία κομματιών που μπορούν να φορεθούν τόσο ως εσώρουχα όσο και ως κομψά τοπ.

Τα bralettes είναι μια άλλη ευέλικτη επιλογή, με σχέδια που μπορούν να φορεθούν ως αυτόνομο τοπ ή να τοποθετηθούν κάτω από ένα σακάκι ή ένα πουκάμισο. Αυτά τα κομμάτια είναι ιδανικά για το καλοκαίρι, όταν θέλετε να αναδείξετε λίγη επιδερμίδα ενώ παράλληλα νιώθετε άνετα και υποστηριγμένα.

Όταν πρόκειται για το styling των εσωρούχων ως εξωτερικά ενδύματα, όλα είναι θέμα ισορροπίας. Συνδυάζοντας ένα κορμάκι ή bralette από δαντέλα με ένα ψηλόμεσο τζιν ή μια φούστα μπορεί να δημιουργήσει μια κομψή και μοντέρνα εμφάνιση που είναι ταυτόχρονα θηλυκή και νευρική. Η προσθήκη ενός σακάκι ή ενός σακάκι μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εξισορρόπηση των διαφανών υφασμάτων ή των δαντέλας, δημιουργώντας ένα πιο κομψό και εκλεπτυσμένο ντύσιμο.

Η νέα, συναρπαστική Collection της Triumph έρχεται για να ανατρέψει όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τα εσώρουχα. Μιλάμε για εσώρουχα που σχεδιάστηκαν για να φαίνονται και να τραβάνε τα βλέμματα!

Τα εσώρουχα της νέας collection… παύουν να είναι εσώρουχα! Γιατί πολύ απλά, μπορούν να φορεθούν από κάτω… αλλά και από πάνω! Σαν underwear, αλλά και σαν outerwear! Κάτω από τo αγαπημένο σου top, ή πάνω από ένα πουκάμισο, για ένα fashion-foward look. Φόρεσέ τα, συνδύασέ τα, κάνε το δικό σου μοναδικό styling, δεν υπάρχουν όρια, ούτε περιορισμοί! The sky is the limit!

Οι διαχωριστικές γραμμές σβήνουν. Τα εσώρουχα βγαίνουν από το συρτάρι και μπαίνουν επισήμως στη γκαρνταρόμπα! Σε χρώματα που είναι από μόνα τους fashion statement, σε σχέδια που θέλεις να τα δείξεις και αποτελούν τη βάση ή το επιστέγασμα, του τέλειου layering. Και η πιο hot τάση της νέας σεζόν, είναι το layering! Ετοιμάσου να το κατακτήσεις, με τα Made to be seen!

Πέταξε όλες τις «ταμπέλες»! Η μόνη ταμπέλα που θες να κρατήσεις, είναι αυτή της Triumph! Της ετικέτας που με τη νέα collection Made to be seen έρχεται να γιορτάσει την ατομικότητα και να δώσει σε κάθε γυναίκα χώρο να εκφραστεί! Πλέον, η διαφοροποίηση δε μένει στον σωματότυπο… πηγαίνει στην προσωπικότητα, στο συναίσθημα! Δεν είναι απλά εσώρουχα που προσαρμόζονται σε κάθε σώμα. Είναι εσώρουχα για κάθε… εσύ! Βγάλε την προσωπικότητά σου, εκφράσου, εμπνεύσου, δημιούργησε το δικό σου μοναδικό style…

Οι σειρές της νέας collection κάνουν την καρδιά κάθε γυναίκας να χτυπάει δυνατά! Είναι μοναδικά κομμάτια που ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά! Το νέο, χωρίς μπανέλα μπουστάκι της εμβληματικής σειράς Amourette, το Amourette Charm, φτιαγμένο από τη signature ελαστική δαντέλα μας, μπορεί να φορεθεί κάτω από το αγαπημένο σου πουκάμισο ή σακάκι και να δώσει ένα “splash” χρώματος στο ντύσιμό σου.

Η Smart Deco, η νέα προσθήκη στη σειρά Smart, θα σε ξαφνιάσει με το δαντελένιο κορμάκι και τα ακαταμάχητα bike shorts – το νέο, must-have κομμάτι της σεζόν. Ενώ το μαλακό μπουστάκι, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από ελαστική δαντέλα, θα σου δώσει φουλ ευελιξία και πολλαπλές επιλογές χρήσης. Φόρεσέ το πάνω από ένα κατάλευκο πουκάμισο ή κάτω από ένα see-through top, για ένα μοντέρνο, προχωρημένο styling.

Και πάμε στο απόλυτα boho style μας… το μπουστάκι Shadow Spotlight. Απίστευτα μαλακό, χωρίς μπανέλα, σε ένα υπέροχο πορτοκαλί χρώμα, με ένα απίθανο κέντημα πάνω σε οπάκ ύφασμα. Αυτό το πραγματικά ξεχωριστό σχέδιο, που δεν κάνει κανένα συμβιβασμό στην άνεση, του αξίζει να φοριέται και να φαίνεται!

Αυτή τη σεζόν λοιπόν, βγάλε προς τα έξω τον εαυτό σου και τα εσώρουχά σου! Γιατί η Triumph τα σχεδίασε για αυτόν ακριβώς τον σκοπό: Made to be seen! 😉

