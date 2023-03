Κορίτσια ήρθε η ώρα να κάνουμε το πιο άπαιχτο δώρο στα αγόρια μας! Θέλουμε να τους βλέπουμε και να μας αρέσει το στιλ τους. Να μας συνοδεύουν και να είναι πολύ μπροστά! Μπορείς να του κάνεις το καλύτερο δώρο που θα απογειώσει κάθε του ντύσιμο!

Η Converse παρουσιάζει το νέο ανδρικό Construct Chuck Taylor All Star, ένα παπούτσι που συνδυάζει την διαχρονικότητα με μια φουτουριστική ματιά. Η ανθεκτικότητα είναι η βασική πηγή έμπνευσης και συνδυάζεται με το versatility και την δεκαετία των 80s. Το archive και η κληρονομιά της Chuck Taylor All Star συνεχίζει να εξελίσσεται και εκφράζεται μέσα από την σχεδιαστική φρεσκάδα του Construct, με αναφορές που πηγάζουν από την Converse basketball court εποχή.

Ο νεωτερικός σχεδιασμός ξεκινάει από την σόλα με EVA τεχνολογία, προσθέτοντας άνεση και στήριξη, συνεχίζει στο εξωτερικό με τον utility like καμβά και τις εξωτερικές ραφές, ενώ ολοκληρώνεται με την προσθήκη μιας rubber λωρίδας για ανθεκτικότητα και sleek όψη. Τα κλασσικά Converse χαρακτηριστικά εμφανίζονται στο All Star patch, την iconic pinstripe ρίγα και το vintage toe cap. Τα τέσσερα χρώματα της σειράς είναι λευκό, μαύρο, γκρι και μπεζ. Heritage mixed with utility, αυτό είναι το νέο Construct Chuck Taylor All Star.