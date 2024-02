Καθώς διανύουμε τον πιο ερωτικό μήνα του χρόνου και οι βόλτες στο κέντρο της πόλης όλο και αυξάνονται με το άλλο μας μισό να είναι δίπλα μας σε κάθε βήμα, το κλειδί είναι η άνεση και το στιλ να συνδυάζονται.

Είτε περπατάμε στα σοκάκια της ρομαντικής Πλάκας είτε αλλάξουμε παραστάσεις με μια γρήγορη απόδραση εκτός Αθήνας, το ζητούμενο είναι να περάσουμε αξέχαστες στιγμές με τον σύντροφό μας. Κι επειδή ειδικά αυτές τις μέρες θέλεις να είσαι και στιλάτη και όμορφη και άνετη… εδώ σ’ έχω!

Η νέα τριπλέτα Edge of Style της Converse παρουσιάζει ανατρεπτικά σχέδια του Chuck 70 με τακούνι, wedge και τετράγωνο toe. Το De Luxe pack αποτελείται από τρία elevated σχέδια: το Chuck 70 De Luxe Wedge, το Chuck 70 De Luxe Squared και το αγαπημένο Chuck 70 De Luxe Heel. Οι νέες σχεδιαστικές φόρμες κρύβουν μέσα τους την ανάγκη για δημιουργία, την «out of the box» σκέψη και την αυτοέκφραση μέσα από το στιλ.

Το De Luxe Heel δίνει στο Chuck 70 ένα unexpected edge, γίνεται τολμηρό και μοναδικό διατηρώντας τον αυθεντικό του χαρακτήρα, που ταιριάζει σε όλα τα στυλ και διαθέσεις. Το Chuck 70 De Luxe Wedge προσθέτει έξτρα πόντους στην De Luxe γραμμή, δίνοντας νέα sleek όψη, ενώ το Chuck 70 De Luxe Squared προσδίδει μια τετραγωνισμένη οπτική, διαφοροποιώντας το iconic Chuck 70. Όλα δημιουργούν μια δίοδο στο μέλλον της μόδας.

Μια σειρά σχεδιασμένη για αυτούς που θέλουν να αλλάξουν τα όρια του στυλ με λεπτομέρειες όπως οι constructing ραφές και η μινιμαλιστική αισθητική, αναθεωρώντας τον κλασσικό σχεδιασμό, χωρίς να χάνουν το αναγνωρίσιμο Converse DNA.

