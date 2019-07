Η Μαρίνα Λυρίγκου ή Drama Queen, όπως την αποκαλούν γνωστοί και φίλοι χρόνια τώρα, ενώ σπούδασε θέατρο, τελικά την κέρδισε ο σχεδιασμός και η κατασκευή κοσμημάτων… Επειδή όμως οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται εύκολα, είπε να βρει τρόπο να τα συνδυάσει… και κάπως έτσι δημιουργήθηκε η Drama Queen!

Κοσμήματα μοναδικά, από ασήμι αλλά κι από ορείχαλκο, επίχρυσα, ή σε αποχρώσεις του ροζ χρυσού ή της μαύρης πλατίνας συνδυάζουν το μέταλλο με αλλά «unexpected» υλικά όπως το βινύλιο, το χαρτί ή το ύφασμα, και που πάντα κρύβουν μια ιστορία πίσω τους, ακολούθου πάντα το motto:

“Designing always one of a kind & creating always in a dramatic but royal way”.