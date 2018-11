Πέμπτη σήμερα και μια μέρα μόνο μας χωρίζει από ένα απίθανο παρασκευοσαββατοκύριακο που θα πας ταξίδι με τη παρεά ή με το αγόρι. Τι θα πάρεις στη βαλίτσα σου; Μην ανησυχείς; Εσύ απλά θα χρειαστεί να την ανοίξεις γιατί θα στη γεμίσουμε εμείς με όλα αυτά τα απίθανα που βρήκαμε κάνοντας μια βόλτα στα μαγαζιά! Φύγαμε λοιπόν για να τα δούμε ένα ένα!

Γυαλιά

Η νέα συλλογή γυαλιών Max Mara Φθινόπωρο/Χειμώνας 2018/2019 εκφράζει έναν κώδικα εκλεπτυσμένης και διακριτικής αισθητικής.Με αφετηρία τις κομψές επιρροές της δεκαετίας του 1970, τα νέα γυαλιά ηλίου και οράσεως επανερμηνεύουν τις ραφές του εμβληματικού παλτό Max Mara, ως αφαιρετική γραφιστική γραμμή στους βραχίονες, καθώς και την κλασσική βελόνα, μέσα από καινούργιες χαρακτηριστικές και τολμηρές φόρμες που αποδίδουν φόρο τιμής στην πολύτιμη κληρονομιά του Οίκου Μόδας.

Κοσμήματα

Η νέα συλλογή κοσμημάτων των Lifelikes θα σε οδηγήσει σε ένα μικρό πολιτισμικό ταξίδι με εικόνες, σύμβολα και συναισθήματα. Η “Untitled Collection” έχει έμπνευση τη σημερινή γυναίκα που απαλλάσσεται από περιττούς τίτλους και δημιουργεί μόνη της το προσωπικό της στιλ. Αυτή είναι και η δική της σφραγίδα που την καθορίζει και της δίνει τη δυνατότητα να πειραματίζεται, να εμπνέεται, να υπερβάλλει.Minimal σχεδιασμός, λαμπερό χρυσό, ethnic πινελιές και wild σύμβολα στην πιο urban εκδοχή τους είναι τα βασικά συστατικά της συλλογής. Η αφαιρετική αισθητική που έρχεται σε αντίθεση με την mix & match τάση βρίσκει την ισορροπία της μέσα από κάθε κόσμημα. Το extravagant γίνεται όσο το δυνατόν πιο classy, το διακριτικό εντυπωσιάζει σε κομμάτια όπως vintage-inspired pendants, σκουλαρίκια με στοιχεία από περασμένες δεκαετίες, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες στιλιστικές απαιτήσεις , αλλά και τα αγαπημένα bangles.

Ρούχα

Το Hard Rock Cafe Athens εστιάζει στη σημαντικότητα του να μοιραζόμαστε αγάπη με οικογένεια και φίλους καθώς προετοιμάζεται για τις γιορτές, με το λανσάρισμα της νέας του σειράς ρούχων & αξεσουάρ με τίτλο “THIS IS MY JOY”. Η νέα συλλογή είναι ήδη διαθέσιμη στο Rock Shop και κάθε κομμάτι της είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει στους fans του Hard Rock Cafe να «ροκάρουν» με το αγαπημένο τους brand καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών! Η συλλογή “THIS IS MY JOY” αποτελεί την τρίτη φάση της σειράς προϊόντων “THIS IS MY HARD ROCK” που λανσαρίστηκε μέσα στο 2018 και περιλαμβάνει ρούχα και αξεσουάρ που εστιάζουν στην άνεση και τη λειτουργικότητα, χωρίς όμως να θυσιάζουν το στυλ.

Παπούτσια

Η Vans αφιερώνει στη NASA μία ιδιαίτερη συλλογή υποδημάτων και ενδυμάτων, που αποτίει φόρο τιμής στις 6 δεκαετίες εξερεύνησης και ανακάλυψης του διαστήματος. Η συλλογή Vans Space Voyager έχει ήδη ‘προσγειωθεί’ στα καταστήματα. Εμπνευσμένη από τις αυθεντικές στολές των αστροναυτών, η συλλογή υποδημάτων Space Voyager παρουσιάζει μοναδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως ενισχυμένη αφρώδη επένδυση και επιλεγμένα εμβληματικά patches. Η συλλογή ‘εκτοξεύει’ τις διαχρονικές γραμμές της Vans -συμπεριλαμβανομένων των SK8-Hi και Old Skool- με ένα ‘κοσμικό’ αφιέρωμα, σε συνδυασμό με κλασικά κομμάτια ενδυμάτων και αξεσουάρ.

Ζεστά Φούτερ

Η τάση 90s δε φέρνει μόνο μια νέα ερμηνεία στη μόδα μαζί με τα πιο εμβληματικά ρούχα εκείνης της εποχής, αλλά ταυτόχρονα εμπνέει με μια μεγάλη γκάμα από τους πιο διάσημους χαρακτήρες της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, ακόμα και των κινουμένων σχεδίων. Οι νοσταλγοί (αλλά και οι νεότεροι) θα θυμούνται πολύ καλά την Arale, έναν από τους πιο γνωστούς ήρωες κινουμένων σχεδίων της εποχής που πολλοί από εμάς αγαπήσαμε. Μαζί της φτάνει και ο Snoopy, μια χαρακτηριστική φιγούρα των 90s που σήμερα αποτελεί μέρος της κολεξιόν με νοσταλγικές αναφορές της Bershka που θα τεθεί σε κυκλοφορία στα μέσα του Νοέμβρη.

Sexy Καληνύχτα

Η Intimissimi παρουσιάζει τις συλλογές FIBER, με all-time classic επιλογές σε ευπροσάρμοστα top και κορμάκια, που συνοδεύουν όλες τις καθημερινές στιλιστικές επιλογές, προσφέροντας αίσθηση πολυτέλειας σε κάθε ντύσιμο. Η συλλογή βασίζεται στο μετάξι, με την λαμπερή και γυαλιστερή υφή του να ακολουθεί όλες τις τάσεις της μόδας. Το μετάξι ως υλικό είναι υπόαλλεργικό, διατηρεί την θερμότητα του σώματος το χειμώνα και προσδίδει αίσθηση δροσιάς το καλοκαίρι. Πρόκειται για μια από τις πιο ανθεκτικές φυσικές ίνες και παραμένει σταθερή επιλογή για chic εμφανίσεις.