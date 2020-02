Είμαστε τα «zooms», μια ομάδα που σχεδιάζουμε και παράγουμε ρούχα & αξεσουάρ. Το εργαστήριο μας στο Μεταξουργείο, είναι η βάση μας. Ξεκίνησε σαν εταιρεία μελετών και κατασκευής (στο χώρο του design και της αρχιτεκτονικής) και προοδευτικά μεταλλάχθηκε στην μικρή φάμπρικα των Zooms. Σήμερα είμαστε μικροί βιοτέχνες και πολύ «περήφανοι» που παράγουμε το προϊόν μας μόνοι μας, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Συνήθως εμπνεόμαστε από τα κλασσικά πατρόν και παίζουμε σχεδιαστικά πάνω σε αυτά. Δεν ακολουθούμε τις τάσεις της μόδας, φτιάχνουμε ρούχα διαχρονικά και δεν εγκλωβιζόμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο ύφος. Μας αρέσει να «παίζουμε» καθώς και η ελευθερία να υλοποιούμε όλες τις ιδέες μας. Έτσι προκύπτει πάντα μια ποικιλία στο ύφος των συλλογών μας με κοινή όμως αισθητική.

Τα zooms αγαπάνε πολύ τα υφάσματα και ιδιαίτερα τα «παλιά» βαμβακερά και αυτό μας χαρακτηρίζει .Ψάχνουμε, συλλέγουμε και στοκάρουμε ότι αξιόλογο βρούμε και πάντα έρχεται η στιγμή που το αξιοποιούμε κατάλληλα. «Limited» και κάποιες φορές «unique» είναι συνυφασμένο με την ταυτότητα μας.

We are ‘zooms’, a team that designs and manufactures clothes & accessories. Our workshop is our home. In the beginning was a company of design and architecture and progressively became the fabrica ‘zooms’. Today we are small producers but very ‘proud’ for manufacturing our products all alone, from scratch to the end.

Zooms are inspired by the classic patterns, playing creatively on them. Not following up with fashion trends, we make sustainable clothes of distinguished styles but with common estheticism.

Zooms are really into fabrics and specifically the old-vintage ones and that is what characterizes us. We search, collect and stock every interesting fabric we run into. ‘Limited’ and sometimes ‘unique’ is an important part of our identity.

www.zooms.gr

info@zooms.gr