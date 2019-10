Η Tommy Hilfiger, η οποία ανήκει στην PVH Corp. [NYSE: PVH]., ανακοίνωσε ότι η ηθοποιός Storm Reid φόρεσε Tommy X Zendaya στο Gala του Grand Opening των Tyler Perry Studios στην Ατλάντα.

H Reid φόρεσε ένα κοστούμι με print από το μονόγραμμα TXZ και αντίστοιχο ζιβάγκο από την συλλογή Tommy X Zendaya.

Η συλλογή TommyXZendaya για το Φθινόπωρο 2019 είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα σε επιλεγμένα καταστήματα Tommy Hilfiger και σημεία πώλησης. (tommy.com) και αν έχεις λατρέψει το outfit της δεν έχεις παρά να το επιλέξεις.

Η Reid γεννήθηκε στην Ατλάντα το 2003 και άρχισε την καριέρα της όταν ήταν τριών ετών. Αφού ξεκίνησε με μικρούς ρόλους, έπαιξε στην ταινία » 12 Years A Slave» στο ρόλο της Emily. Η επόμενη μεγάλη της ταινία ήταν το Sleight υποδυόμενη την Tina, τη νεότερη αδελφή του πρωταγωνιστή της ταινίας Bo που έπαιξε ο Jacob Latimore . Έκανε, επίσης, πολλές εμφανίσεις στην τηλεόραση. Έχει, παίξει έναν από τους πρωταγωνιστικούς της Meg Murry στην ταινία «A Wrinkle in Time» του Ava Du Vernay, από τη Walt Disney Studios και βασίζεται στην ταινία » The Thundermans» , το Adam DeVine’s Party Party , το NCIS: Los Angeles and Chicago PD. το μυθιστόρημα με το ίδιο όνομα .

Αργότερα πήρε ρόλο για λογαριασμό του Netflix. Τον Ιούλιο, η Reid εντάχθηκε στο cast της ταινίας » Η ομάδα αυτοκτονίας», ενώ μόλις πρόσφατα, έπαιξε το ρόλο του Gia Bennett στην Euphoria του HBO