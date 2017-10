Αν και οι σύγχρονες συσκευές, είτε πρόκειται για laptop, tablet ή smartphone, έχουν πολύ καλές δυνατότητες εγγραφής ήχου, κάποιες φορές χρειάζεστε μία πιο εξειδικευμένη λύση, ειδικά αν είστε επαγγελματίας στο χώρο του audio/video.

Μία από τις πιο οικονομικές και αποδοτικές προτάσεις της αγοράς είναι το μικρόφωνο-πολυεργαλείο, που προσθέσαμε πρόσφατα στη γκάμα της Smart Electronics και σας προσφέρουμε μόνο με 24,90€ !!!

Πρόκειται για μία full-feature συσκευή, σε κανονικό μέγεθος, και όχι ψείρα ή πέτου, που σημαίνει ότι… what you say is what they hear!

Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν είναι μόνο μικρόφωνο, αλλά και συσκευή αναπαραγωγής (!), καθώς ενσωματώνει 2 ηχεία των 3 watts το καθένα, αλλά και ενισχυτή.

Με αυτό το configuration μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως τραγουδιστής, παρουσιαστής ή εκφωνητής σε μικρούς χώρους εκδηλώσεων, αλλά και ως αυτόνομη συσκευή καραόκε, αφού δεν απαιτεί σύνδεση σε υπολογιστή για να λειτουργήσει.

Δείτε στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς πόσο πλήρες δυνατοτήτων είναι! Με τα ειδικά πλήκτρα που διαθέτει, μπορείτε να ρυθμίσετε τα πρίμα και τα μπάσα, αλλά και την ένταση του ήχου, τόσο για την εγγραφή όσο και για την αναπαραγωγή.

Επίσης, έχει τη δυνατότητα σίγασης της ηχούς (echo cancelling), ώστε τόσο η εγγραφή όσο και η αναπαραγωγή να πραγματοποιούνται χωρίς παραμόρφωση.

Όσον αφορά την αυτονομία του, αυτή ανέρχεται στις 6 έως 8 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Ε, κανένα event (ομιλία / συναυλία) δεν κρατάει περισσότερο!!! Συγκεκριμένα, ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 2.600 mAh η οποία επαναφορτίζεται μέσω microUSB.

Στη συσκευασία θα βρείτε το κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας, μαζί με ένα εγχειρίδιο χρήσης, και …το ίδιο το μικρόφωνο με τον ενσωματωμένο ενισχυτή φυσικά.

Απόκτησέ το με ένα μόνο κλικ από τη Smart Electronics, και δώσε δύναμη στη φωνή σου για να ακουστεί όπως της αξίζει!