Αν και οι σύγχρονες συσκευές, είτε πρόκειται για laptop, tablet ή smartphone, έχουν πολύ καλές δυνατότητες εγγραφής ήχου, κάποιες φορές χρειάζεστε μία πιο εξειδικευμένη λύση, ειδικά αν είστε επαγγελματίες η ερασιτέχνες τραγουδιστές, animateur, πολιτικοί και γενικά αν θέλετε να μιλήσετε σε πλήθος κόσμου. Φυσικά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο σαλόνι σας ή σε ένα μικρό bar για να δημιουργήσετε μία karaoke κατάσταση.

Μία από τις πιο οικονομικές και αποδοτικές προτάσεις της αγοράς είναι το μικρόφωνο-πολυεργαλείο, που προσθέσαμε στη γκάμα της Smart Electronics και σας προσφέρουμε μόνο με 24,90€ !!!

Πρόκειται για μία full-feature συσκευή, σε κανονικό μέγεθος μικροφώνου, και όχι ψείρα ή πέτου, που σημαίνει ότι… what you say is what they hear! Επίσης αν συνδέσετε ένα από τα καλώδια που το συνοδεύουν, μπορεί να λειτουργήσει ως κεραία για τον ενσωματωμένο ραδιοφωνικό δέκτη FM, ώστε να απολαύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς. Επίσης, μπορείτε ακόμα και να ηχογραφήσετε τις αγαπημένες σας ραδιοφωνικές εκπομπές!

Το ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν είναι μόνο μικρόφωνο, αλλά και συσκευή αναπαραγωγής ήχου (!), καθώς ενσωματώνει ένα ηχείο των 3 watts, αλλά και ενισχυτή.

Με αυτό το configuration μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως τραγουδιστής, παρουσιαστής ή εκφωνητής σε μικρούς χώρους εκδηλώσεων, αφού δεν απαιτεί σύνδεση σε υπολογιστή ή μικροφωνική εγκατάσταση για να λειτουργήσει.

Είναι ασύρματο, δηλαδή εξαιρετικά ευέλικτο, και διαθέτει εντυπωσιακές λειτουργίες για να αποτελέσει μία εντυπωσιακή συσκευή καραόκε, τόσο για την παρέα στο σπίτι όσο και για πάρτι σε μαγαζί. Και για να δημιουργήσετε ατμόσφαιρα ενσωματώνει ένα μεγάλο αριθμό πολύχρωμων LED, τα οποία μπορούν να αναβοσβήνουν σύμφωνα με το ρυθμό της μουσικής.

Όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τραγουδιού, η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα τα φωνητικά, και «κόβει», ώστε να παίζει μόνο η μουσική και να ακούγεται η δική σας φωνή ενώ τραγουδάτε.

Δείτε στο βίντεο που ετοιμάσαμε πόσες πολλές δυνατότητες έχει! Με τα ειδικά πλήκτρα που διαθέτει, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, τόσο για την εγγραφή όσο και για την αναπαραγωγή, όπως επίσης να μεταφέρεστε εμπρός-πίσω μεταξύ κομματιών και ραδιοφωνικών σταθμών.

Επίσης, έχει τη δυνατότητα σίγασης της ηχούς (echo cancelling), ώστε τόσο η εγγραφή όσο και η αναπαραγωγή να πραγματοποιούνται χωρίς παραμόρφωση.

Η συσκευή έχει τη δυνατότητα όχι μόνο για αναπαραγωγή αλλά και για ηχογράφηση. Οι ηχογραφήσεις μπορούν να αποθηκεύονται σε κάρτα microSD ή σε κάποιο στικάκι USB που συνδέετε στις αντίστοιχες θύρες (και τα οποία -στικάκι ή κάρτα- δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Από αυτά τα μέσα, μπορείτε επίσης να αναπαράγετε μουσική που έχετε ήδη αποθηκεύσει ώστε να παίζετε πάντα τα αγαπημένα σας τραγούδια.

Στη θύρα 3,5 χιλιοστών, μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά, όχι μόνο για να μην ενοχλείτε τους γύρω σας, αλλά και για να έχετε καλύτερη αίσθηση της μουσικής όταν τραγουδάτε καραόκε.

Ενσωματώνει μπαταρία η οποία επαναφορτίζεται μέσω microUSB. Στη συσκευασία θα βρείτε ένα καλώδιο microUSB προς USB-A, ένα καλώδιο microUSB προς stereo, μαζί με εγχειρίδιο χρήσης, και… το ίδιο το μικρόφωνο με τον ενσωματωμένο ενισχυτή.

Αφήνοντας το καλύτερο για το τέλος, είναι η δυνατότητα εκτενούς συνεργασίας του μικροφώνου με οποιοδήποτε smartphone, όταν το συνδέσετε μέσω Bluetooth.

Πρώτον είναι συμβατό με οποιαδήποτε εφαρμογή καραόκε επιλέξετε να κατεβάσετε. Δεύτερον, μπορεί να λειτουργήσει ως πλήρες ασύρματο handsfree, καθώς τυπικά ενσωματώνει και ηχείο και μικρόφωνο. Τρίτον, μπορεί να αναπαράγει και να καταγράψει οποιοδήποτε ήχο από το κινητό σας, όπως τη φωνή σας, τραγούδια από το Youtube, ακόμα και κλήσεις! Το τελευταίο βέβαια με αποκλειστικά δική σας νομική ευθύνη!

Απόκτησέ το με ένα μόνο κλικ από τη Smart Electronics, και δώσε δύναμη στη φωνή σου για να ακουστεί όπως της αξίζει!