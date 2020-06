Νερό, το πιο πολύτιμο αγαθό. Θεωρούμε ότι είναι διαθέσιμο σε αφθονία. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο δραστικά θα άλλαζε η ζωή μας, αν οι ποσότητες στις οποίες έχουμε πρόσβαση μειώνονταν δραματικά ή σταματούσαν να υπάρχουν; Μπορεί το νερό να αποτελούσε πάντα βασικό παρονομαστή για τη φροντίδα και τη διατήρηση της σωματικής υγιεινής, ωστόσο στην εποχή που διανύουμε αντιλαμβανόμαστε στο μέγιστο τη σπουδαιότητά του. Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, η σωστή διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού καθίστανται αναγκαίες περισσότερο από ποτέ άλλοτε.

Η πρωτοβουλία «Το Νερό Είναι στα Χέρια Μας» αποτελεί μέρος της παγκόσμιας δέσμευσης του FINISH να ευαισθητοποιήσει για την προστασία του νερού, δείχνοντας έμπρακτα τρόπους για τη μείωση της αλόγιστης κατανάλωσής του. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το FINISH, σε εθνικό επίπεδο ανακοινώνει τη συνεργασία με το Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), με στόχο την προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε νησιά και κοινότητες με περιορισμένους υδατικούς πόρους, ως ένα μέτρο για την υδατική ασφάλεια και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στο επίκεντρο της δράσης, παράλληλα με την ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν τη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων είναι το κάλεσμα για την αλλαγή των καθημερινών μας συνηθειών. Μόνο αν εμείς αλλάξουμε, θα αλλάξει και ο κόσμος.

Το πρόγραμμα που εκτείνεται σε εύρος τουλάχιστον 3 ετών ξεκινά την πρώτη χρονιά τη δράση του από το ακριτικό νησί του Άη Στράτη, βοηθώντας τους 268 μόνιμους κατοίκους να εξοικονομήσουν πολύτιμο νερό για τον τόπο τους. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως και τα περισσότερα νησιά της χώρας, έχει περιορισμένους υδατικούς πόρους, λόγω της μικρής έκτασής του, της αυξανόμενης ζήτησης για νερό κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, αλλά και των ολοένα και αυξανόμενων επιπτώσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Η πρωτοβουλία «Το Νερό Είναι στα Χέρια Μας», έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης που υιοθετούνται τα τελευταία χρόνια από τις τοπικές αρχές του νησιού και στόχο έχουν τη μετατροπή του Άη Στράτη σε «Πράσινο νησί», που θα εξυπηρετείται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το FINISH, η No #1* μάρκα που εμπιστεύονται οι καταναλωτές στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το GWP-Med, εξοπλίζουν κάθε νοικοκυριό του νησιού και τα τουριστικά καταλύματα με συσκευές εξοικονόμησης νερού. Παράλληλα, μέσα από μια σειρά ενημερωτικών δράσεων, μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται για την αξία της σωστής χρήσης του νερού και της προστασίας των διαθέσιμων αποθεμάτων. Η σύμπραξη του FINISH με το GWP-Med υπόσχεται να εξοικονομήσει πολύτιμο νερό για τα ελληνικά νησιά που το έχουν ανάγκη, με πρώτο σταθμό το νησί του Άη Στράτη.

Η πρωτοβουλία θα πλαισιωθεί από μια διευρυμένη καμπάνια ενημέρωσης, στοχεύοντας στη διάδοση του βασικού μηνύματος «Το Νερό Είναι στα Χέρια Μας». Πολύτιμος σύμμαχος του FINISH στον αγώνα ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση νερού παγκοσμίως, είναι το National Geographic. Ο κορυφαίος προορισμός για θέματα επιστήμης, εξερεύνησης και περιπέτειας που για περισσότερα από 130 χρόνια εμπνέει τους ανθρώπους να νοιάζονται για το περιβάλλον, συμβάλλει καθοριστικά με τον δικό του μοναδικό τρόπο και τη δημιουργία αποκλειστικού περιεχομένου, με τίτλο «Where our Water Goes».

Γνωρίζοντας πώς και πού καταναλώνουμε τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού στο σπίτι μας μπορούμε να λάβουμε σημαντικά μέτρα, εξοικονομώντας πολύτιμο νερό. Απλές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες, μπορούν να συμβάλουν στο να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η συνολική κατανάλωση νερού σε ένα νοικοκυριό*. Για παράδειγμα η χρήση μιας σύγχρονης κεφαλής ντους στο μπάνιο εξοικονομεί περίπου έως και 5.400 λίτρα νερού ανά άτομο το χρόνο ή σχεδόν 20.000 λίτρα νερού για μια τετραμελή οικογένεια, η αντικατάσταση μιας τυπικής βαλβίδας στη βρύση της κουζίνας με μια αντίστοιχη χαμηλής ροής εξοικονομεί έως και 7.000 λίτρα νερό ανά νοικοκυριό ανά έτος, η χρήση ενός γεμάτου πλυντηρίου πιάτων αντί για το πλύσιμο στο χέρι εξοικονομεί έως 90% νερό ανά πλύση, ενώ αποφεύγοντας το ξέβγαλμα των πιάτων πριν τοποθετηθούν στο πλυντήριο εξοικονομούνται έως και 40 λίτρα νερό ανά πλύση. Είναι αυτές οι καθημερινές αλλαγές που μπορεί να φαντάζουν μικρές, αλλά σίγουρα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ξεκινάμε από το σπίτι μας με κάτι μικρό, για να πετύχουμε κάτι μεγάλο για τον τόπο μας, για το πολυτιμότερο αγαθό: το Νερό. Το Νερό είναι στα χέρια μας, ας το προστατεύσουμε μαζί.

Γίνετε και εσείς μέρος της αλυσίδας προστασίας νερού, αλλάζοντας απλές καθημερινές συνήθειες. Επισκεφθείτε το www.toneroeinaistaxeriamas.gr και μάθετε περισσότερα για τη δράση.

