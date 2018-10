Δεν θα μπορούσαν να παντρευτούν κάπου αλλού πέρα από τη Μύκονο όπου ο Φίλιππος διατηρεί ξενοδοχείο ενώ υπάρχει εκκλησάκι μέσα στον χώρο του ξενοδοχείου. Η όμορφη Αθηνά, έκλεψε τις εντυπώσεις με το Mermaid νυφικό από απλικαρισμένες γαλλικές δαντέλες και πουά μεταξωτό τούλι κεντημένο στο χέρι, με φτερά στρουθοκαμήλου. Το υπέροχο πέπλο ήταν από μεταξωτό πουά τούλι εμπλουτισμένο με χειροποίητες κορδέλες με λουλούδια για τα μαλλιά. Στο after wedding party ήταν εκθαμβωτική με το ολοκέντητο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και custom made μεταλλική ζώνη, κεντημένη με κρύσταλλα Swarovski Τα παρανυφάκια φορούσαν επίσης Celia Kritharioti φορέματα από μεταξωτό πουά τούλι και απλικαρισμένες γαλλικές δαντέλες. Η επιλογή του οίκου για τη δημιουργία των νυφικών φορεμάτων δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο οίκος έχει ντύσει φέτος μερικές από τις πιο διάσημες νύφες, και τις κουμπάρες τους! Μπορεί ο καιρός να κρύωσε λίγο αργότερα αλλά αυτό δεν ήταν πρόβλημα αφού το ζευγάρι είχε προνοήσει να τοποθετήσει από μια κουβερτούλα σε κάθε καρέκλα των καλεσμένων τους.

Ο γάμος της Μαρίας σίγουρα θα λέγαμε πως «μύρισε Ελλάδα». Στην ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα της, Άκοβο Αρκαδίας επέλεξε να ντυθεί νυφούλα η χαμογελαστή Μαρία ενώ έστησε τον εκλεκτό της καρδιάς της μιάμιση ώρα. Το υπέροχο off the shoulder νυφικό από μεταξωτή οργάντζα με λουλούδια ζωγραφισμένα στο χέρι και το πέπλο από μεταξωτό τούλι με λουλούδια, εμπλουτισμένο με λεπτομέρειες ζωγραφισμένες στο χέρι. Το φόρεμα της παρανύμφου ήταν μεταξωτή οργάντζα, επίσης ζωγραφισμένη στο χέρι, εμπλουτισμένη με χρυσόσκονη. Στο after wedding party η αγαπημένη Μαρία επέλεξε ένα κίτρινο cocktail φόρεμα από μεταξωτή τυπωμένη οργάντζα, κεντημένο στο χέρι με Swarovski, χειροποίητα λουλούδια και απλικέ δαντέλες. Το catering σχεδίασε για το Σάββατο έναν “Greek style family service” γάμο με παραδοσιακό, ελληνικό μενού με πιάτα εμπνευσμένα από την Αρκαδία, με παραδοσιακές πινελιές όπως άρωμα και χρώμα λεμονιού αλλά και ελληνικά βότανα. Γεύσεις όπως σκιουφιχτά μακαρόνια, καρέ μαύρου χοίρου, παραδοσιακή τυρόπιτα – μια από τις αγαπημένες της γεύσεις – αλλά και παραδοσιακά γλυκά της Αρκαδίας με καρπούς και φρούτα όπως: καρύδι, αμύγδαλο, κάστανο, κυδώνι ήταν μερικά από τα εδέσματα που όλοι οι καλεσμένοι απόλαυσαν από το Δειπνοσοφιστήριον. Η ομάδα του Δημήτρη Σκαρμούτσου δημιούργησε αυτό το μενού αποκλειστικά για την παρουσιάστρια προσαρμόζοντας τοπικά υλικά στην παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.

Βαγγέλη Σερίφης – Κατερίνα Στικούδη

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αποφάσισε η πανέμορφη Κατερίνα να παντρευτεί τον αγαπημένο της με λίγους και καλούς φίλους αλλά φυσικά και τους συγγενείς τους. Η Κατερίνα ήταν εκείνη που οδήγησε για να πάει στην εκκλησία ενώ φυσικά το νυφικό της εντυπωσίασε αφού με μια κίνηση έγινε μίνι με ουρά. Και μπορεί να αργήσαμε να δούμε φωτογραφίες από τον γάμο τους αλλά σίγουρα αυτό που συζητήθηκε περισσότερο από όλα ήταν το Kiki Challenge της Κατερίνας με το νυφικό.

Χάρης Χριστόπουλος – Anita Brand

Με τα ιερά δεσμά του γάμου επέλεξαν να ολοκληρώσουν την ευτυχία τους το αγαπημένο ζευγάρι μετά από 15 χρόνια σχέσης. Μάλιστα το μυστήριο πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα με μόλις επτά άτομα να δίνουν το παρόν. Φυσικά, οι φωτογραφίες που είδαμε ήταν ελάχιστες ενώ τη μια την ανέβασε ο ίδιος ο γαμπρός στο Instagram γράφοντας χαρακτηριστικά «Ήταν μακρύς ο δρόμος, μέχρι αυτήν την αγκαλιά…» βέβαια όπως θα παρατηρήσεις και εσύ το ζευγάρι παντρεύτηκε χωρίς παπούτσια.