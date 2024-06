Την Τρίτη 11 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε το press day event της Inglesina, όπου οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν όλες τις καινοτομίες της πολυβραβευμένης εταιρείας βρεφικών και παιδικών ειδών. Το καταπράσινο «Κτήμα Αρίστη» υποδέχθηκε λαμπερούς celebrities, influencers και bloggers, οι οποίοι έχουν εμπιστευτεί την Inglesina στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους, όπως η Μυρτώ Κάζη, η Ιωάννα Μαλέσκου, o Χρήστος Μποφίλιος, η Αντιγόνη Ψυχράμη, ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο Χάρης Χριστόπουλος, η Έλενα Χαραλαμπούδη aka 5’minute mum, καθώς επίσης, και εκπροσώπους των έντυπων και online μέσων.

Η Inglesina είχε ετοιμάσει ένα Family Cooking Class παρέα με την Κατερίνα Νανοπούλου aka @bubbles_kat, η οποία ενέπνευσε τους καλεσμένους της να δημιουργήσουν τα δικά τους υγιεινά snacks μαζί με τα μικρά τους για ένα καλύτερο τρόπο ζωής. Τα ιδιαίτερα χαρούμενα μικρά είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη μαγειρική με τη βοήθεια των πτυσσόμενων Fast και να είναι μέρος της διασκεδαστικής διαδικασίας.

Επίσης, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό κουίζ για μαμάδες και μπαμπάδες σχετικά με την ευεξία του βρέφους. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε έναυσμα για να ξεκινήσουν συζητήσεις γύρω από το «Βaby Wellness», έναν όρο που χαρακτηρίζει τo brand. Παρουσιάστηκε η αναβαθμισμένη συλλογή για το 2024, που περιλαμβάνει συστήματα μεταφοράς Quattro για κάθε τύπου οικογένειας, για όσους έχουν μικρούς χώρους και είναι πάντα σε κίνηση το Electa, για όσους αναζητούν πρωτοποριακό στυλ και πρακτικότητα το Aptica και για όσους αγαπούν τη φύση και τις off road βόλτες το Aptica XT.

Από την παρουσίαση δεν έλειπαν τα ελαφριά καρότσια για τις μετακινήσεις, τα ταξίδια και τις εξορμήσεις όπως τα Now, Quid² και Maior καθώς και τα βρεφικά και παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου για την ασφαλή και εύκολη μετακίνηση των παιδιών με το αυτοκίνητο, Darwin Infant, Darwin Recline, Darwin Next Stage, Copernico και Cartesio. Τέλος, η εργονομική και καινοτόμα βρεφική φωλιά Welcome Pod™ εντυπωσίασε ιδιαίτερα.

Η Inglesina από το 1963 έως τώρα, παρέχει προϊόντα και λύσεις που εξασφαλίζουν τη μέγιστη ευεξία και ασφάλεια των παιδιών στο ταξίδι τους προς την ανακάλυψη του κόσμου. Η φιλοσοφία «Baby Wellness» αποτελεί πρωταρχικό στόχο της εταιρείας, καθώς όλα τα προϊόντα σχεδιάζονται μετά από κλινικές μελέτες και σε συνεργασία με εγκεκριμένους επιστήμονες για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών και την εύκολη χρήση τους από τους γονείς.