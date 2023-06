Την Τρίτη 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της Inglesina, όπου οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη νέα συλλογή και τις καινοτομίες της για το έτος 2023. Ο καταπράσινος κήπος του “The Albion” υποδέχθηκε λαμπερούς celebrities και influencers, οι οποίοι έχουν εμπιστευτεί την Inglesina στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους, όπως η Αντιγόνη Ψυχράμη, ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο Θανάσης Πατριαρχέας, η Χριστίνα Φλαμπούρη, η Μυρτώ Κάζη, ο Χρήστος Μποφίλιος, καθώς επίσης, bloggers και εκπροσώπους των έντυπων και online μέσων.

Η Inglesina από την ίδρυσης της το 1963 και μέχρι τώρα, παρέχει προϊόντα και λύσεις που εξασφαλίζουν τη μέγιστη ευεξία και ασφάλεια των παιδιών στο ταξίδι τους προς την ανακάλυψη του κόσμου. Η φιλοσοφία «Baby Wellness» αποτελεί πρωταρχικό στόχο της εταιρείας, καθώς όλα ταπροϊόντα σχεδιάζονται μετά από κλινικές μελέτες και σε συνεργασία με εγκεκριμένους επιστήμονες για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών και την εύκολη χρήση τους από τους γονείς. Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Ελληνικό κοινό το νέο σύστημα μεταφοράς Aptica Quattro, το βρεφικό κάθισμα Darwin Infant Recline και το αντίστοιχο σύστημα εγκατάστασης Darwin 360º αλλά και η πρωτοποριακή εργονομική βρεφική φωλιά Welcome Pod.

Το νέο σύστημα μεταφοράς Aptica Quattro είναι ακόμη πιο ευέλικτο, πιο άνετο και πιο glamorous. Συνδυάζει αρμονικά την κομψότητα με τη λειτουργικότητα καθώς είναι ιδανικό για την καθημερινή ζωή, εξαιρετικά άνετο για το παιδί, πολύ εύκολο στη χρήση για τους γονείς και προσεγμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι, η «All Season» άνετη θέση περιπάτου η οποία είναι εξοπλισμένη με αφαιρούμενο κάλυμμα «Comfort Cover», πράγμα που την καθιστά ιδανική για όλες τις εποχές. Στη συνέχεια, το νέο βρεφικό κάθισμα αυτοκινήτου Darwin Infant Recline και η περιστρεφόμενη βάση Darwin 360° i-Size έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Το ανακλινόμενο Darwin Infant Recline προσφέρει τη μέγιστη προστασία και άνεση κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων και των ταξιδιών με το αυτοκίνητο, χάρη στο μηχανισμό ανάκλισης που χαμηλώνει την πλάτη και επεκτείνει το στήριγμα των ποδιών, επιτρέποντας στο μωρό να ευθυγραμμίσει πλάτη και πόδια με αποτέλεσμα να είναι, σχεδόν απόλυτα ξαπλωμένο. Επίσης, η περιστρεφόμενη βάση Darwin 360° i-Size ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού συνοδεύοντάς το από τη γέννηση έως τα 4 έτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα παιδικά καθίσματα Darwin Infant ή Darwin Infant Recline και με το παιδικό κάθισμα του επόμενου σταδίου Darwin Next Stage.

Η βάση 360° επιτρέπει την εύκολη περιστροφή του καθίσματος προς την πόρτα, διευκολύνοντας την τοποθέτηση και την αφαίρεση του παιδιού από το κάθισμα. Η Inglesina παρουσίασε και ένα καινοτόμο προϊόν, το Welcome Pod. Μία εργονομική βρεφική φωλιά η οποία θα βοηθήσει το νεογέννητο μωρό στην μετάβαση από το προστατευτικό κουκούλι της μήτρας της μανούλας σε ένα συναρπαστικό νέο κόσμο! Το Welcome Pod προσφέρει ένα ζεστό, φιλόξενο, ασφαλές, ήρεμο και άνετο περιβάλλον που θα «αγκαλιάσει» σωματικά αλλά και συναισθηματικά το μωρό. Οι καλεσμένοι είδαν από κοντά τα ελαφριά καρότσια περιπάτου Maior, Now και Quid² και εντυπωσιάστηκαν με τα δύο νέα χρώματα εμπνευσμένα από την άγρια φύση, σε μοτίβα animal print.

Από τη συλλογή 2023 φυσικά δεν μπορούσαν να λείπουν και τα αγαπημένα Electa και Aptica XT. Το σύστημα μεταφοράς Electa Quattro είναι ιδανικό για τη ζωή στην πόλη και τους γονείς που είναι πάντα «On the go», καθώς το χαμηλό βάρος και το compact μέγεθος διευκολύνουν τις μετακινήσεις. Από την άλλη, το αναβαθμισμένο σύστημα μεταφοράς Aptica XT Quattro προσφέρει βόλτες χωρίς όρια σε δυναμικές και δραστήριες οικογένειες, καθώς το ανεξάρτητο σύστημα αναρτήσεων προσαρμόζεται δυναμικά σε όλα τα εδάφη εξασφαλίζοντας πάντα την εξαιρετική εμπειρία ευεξίας του μωρού.

Για άλλη μία φορά η Inglesina επιβεβαίωσε τους λόγους για τους οποίους κατέχει κυρίαρχη θέση στη ζωή του μωρού αλλά και των γονιών. Εξελίσσεται συνεχώς για να προσφέρει λύσεις που βοηθούν στην καθημερινότητα της οικογένειας, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ψυχική και σωματική υγεία και ευεξία του μωρού, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς την ανακάλυψη του κόσμου.

