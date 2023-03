Τα πορτ-μπεμπέ επιτρέπουν στους γονείς να έχουν τα χέρια τους ελεύθερα ενώ κρατούν τα μωρά τους κοντά και ασφαλή, κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για πολλαπλές εργασίες και δέσιμο. Επιτρέπουν επίσης την εύκολη μεταφορά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ένα παραδοσιακό καρότσι. Τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου παρέχουν έναν ασφαλή και άνετο τρόπο για τα βρέφη να ταξιδεύουν με αυτοκίνητο, προσφέροντας ουσιαστική προστασία σε περίπτωση ατυχήματος. Τόσο τα πορτ μπεμπέ όσο και τα καθίσματα αυτοκινήτου είναι απαραίτητα εργαλεία για τους σύγχρονους γονείς, παρέχοντας πρακτικότητα και ηρεμία.

Αμέτρητες καινοτομίες συνθέτουν το πανόραμα των προϊόντων της Inglesina και επιβεβαιώνουν τον ηγετικό της ρόλο στην αγορά συστημάτων μεταφοράς Quattro, με αποκορύφωμα τη δημιουργία του αναβαθμισμένου συστήματος μεταφοράς Aptica XT. Το αναβαθμισμένο «παντός εδάφους» σύστημα μεταφοράς Aptica XT Quattro της Inglesina, προσφέρει άνεση και ευκολία στις μετακινήσεις και εγγυάται υψηλές επιδόσεις καθώς συνεχίζει

να προσφέρει:

▪ Μεγάλους τροχούς που του επιτρέπουν να κινείται με άνεση σε διαφορετικά εδάφη και νααντιμετωπίζει κάθε εμπόδιο με ευκολία.

▪ Ελαστικά από καουτσούκ με διπλή διαφοροποιημένη εσωτερική επίστρωση που μειώνουντους κραδασμούς αλλά και την πίεση που μεταφέρεται τόσο στο μωρό όσο και στη λαβή εξαιτίας της σκληρότητας του εδάφους.

▪ Ανεξάρτητο σύστημα ρύθμισης αναρτήσεων σε κάθε τροχό, αναγνωρισμένο με δίπλωμα

ευρεσιτεχνίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η άνεση του παιδιού σε κάθε φάση

της ανάπτυξής του.

Το Aptica XT εξελίσσει την ισχυρή του ταυτότητα με μια νέα πιο δυναμική και σπορ εμφάνιση και πολλά επιπλέον χαρακτηριστικά. Η νέα αναβαθμισμένη έκδοση διαθέτει επιπλέον:

▪ Ελαφρύτερη θέση περιπάτου κατά 1 κιλό, με θερμικά επικαλυμμένες σχισμές.

▪ Πιο άκαμπτη κουκούλα με νέο παράθυρο εξαερισμού με μαγνητικό κούμπωμα.

▪ Νέα αδιάβροχα και θερμικά επικαλυμμένα φερμουάρ χωρίς ραφές.

▪ Νέες χρωματιστές λεπτομέρειες στους τροχούς και σε άλλα σημεία καθώς και νέες ετικέτες, με ανάγλυφο εφέ που προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

▪ Νέο ποδόσακο με ενσωματωμένη τσέπη με φερμουάρ για εύκολη αποθήκευση μικρών αντικειμένων.

▪ Νέα χειρολαβή από δερματίνη για καλύτερο κράτημα που ρυθμίζεται σε 4 διαφορετικά ύψη.

▪ Καλάθι μεταφοράς αντικειμένων ακόμα πιο ευρύχωρο και με ανακλαστικές λεπτομέρειες για πιο ασφαλείς βραδινές βόλτες.

▪ Νέα δομή σταθερού (5ου) σημείου συγκράτησης της ζώνης.

Όπως όλα τα συστήματα μεταφοράς Quattro της Inglesina, το Aptica XT είναι εξοπλισμένο με σκελετό και θέση περιπάτου, πορτ-μπεμπέ, στρώμα και Welcome Pad™ για το πορτ-μπεμπέ, βάση στήριξης Standup και βρεφικό κάθισμα αυτοκινήτου, διαθέσιμο στις εκδόσεις Darwin Infant (R129 i-Size), Darwin Infant Recline (ECE R129/03) ή Cab (R44/04). Διαθέτει επίσης μία ευρεία γκάμα αξεσουάρ που μπορούν να το συνοδεύσουν.

Το πορτ-μπεμπέ του Aptica ΧΤ είναι το πιο ευρύχωρο στην κατηγορία του, με τη διάσταση 79×37 εκ.. Ένα ιδανικό περιβάλλον που είναι σε θέση να προσφέρει στο μωρό την άνεση και την ασφάλεια που τόσο πολύ έχει ανάγκη. Διαθέτει το Welcome Pad™ το οποίο είναι ένα ειδικό στρώμα στήριξης που έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Τμήμα Νεογνολογίας του Νοσοκομείου Maggiore της Μπολόνια και υλοποιήθηκε σύμφωνα με επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την ευεξία και την ασφάλεια. Τόσο το Welcome Pad™ όσο και το πορτ-μπεμπέ

καλύπτονται και τα δύο από ίνες μπαμπού, υλικό το οποίο είναι διαπνέον, υποαλλεργικό και αντιβακτηριδιακό, ιδανικό για το ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Όλα τα στοιχεία του συστήματος μεταφοράς διαθέτουν εξωτερικά καλύμματα με πλούσια επένδυση για καλύτερη θερμομόνωση και προστασία από τις καιρικές συνθήκες κάθε εποχής, καθώς και κουκούλες με δείκτη προστασίας UPF 50+ κατά των ακτινών UV, προστατεύοντας από άμεσο φως, ακόμη και όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά, χάρη στα επεκτεινόμενα σκίαστρα. Η πρακτική βάση στήριξης Stand up μπορεί να γίνει το απόλυτο αξεσουάρ για τον ύπνο του μωρού.

Γιατί να το ξυπνήσετε; Μετά τον περίπατο το πορτ-μπεμπέ μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια στο σπίτι, ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι ή ακόμα και στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού, καθώς επιτρέπει στο μωρό σας να κοιμάται σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Το παιδικό κάθισμα αυτοκίνητου Cab, εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο ECE R44/04 και συνοδεύει το μωρό από τη γέννηση μέχρι τα 13 κιλά βάρος. Είναι πρακτικό στη μεταφορά χάρη στο λιγοστό του βάρος (μόνο 4,4 κιλά). Επιπροσθέτως, μπορεί να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί εύκολα από το αυτοκίνητο, το stand up ή το σκελετό. Το εργονομικό του σχήμα, η ευρύχωρη θέση του και η γωνία ανάκλισης το καθιστούν εξαιρετικά άνετο για το μωρό, που θα κάθεται σε σωστή στάση ακόμα και κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του χάρη στο πρόσθετο μαξιλάρι – μειωτήρα που υποχωρεί στα σημεία πίεσης κατασκευασμένο από διαπνέον μαξιλαράκι από

λύκρα. Το προσκέφαλο έχει ρυθμιζόμενο ύψος μέσω κεντρικού μηχανισμού, ώστε να προσαρμόζεται στην ανάπτυξη του μωρού. Το βραβευμένο παιδικό κάθισμα αυτοκίνητου Darwin Infant είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ECE R129 i-Size και συνοδεύει το μωρό από τη γέννηση μέχρι τα 75 εκ. σε ύψος. Έχει υποβληθεί σε test της ADAC και βαθμολογήθηκε ως «good». Είναι εξαιρετικά άνετο για το μωρό χάρη στο εργονομικό του σχήμα, την ευρύχωρη θέση του και τη γωνία ανάκλισής του. Είναι εξοπλισμένο με ένα εξελιγμένο πλευρικό σύστημα προστασίας από τα χτυπήματα τεχνολογία Side Head Protection (σύστημα S.H.P), ώστε να πληρούνται τα αυστηρά κριτήρια ασφαλείας. Το προσκέφαλο έχει ρυθμιζόμενο ύψος μέσω κεντρικού μηχανισμού και ιμάντες 3 σημείων που προσαρμόζονται στην ανάπτυξη του μωρού. Διαθέτει ένα αποσπώμενο μαλακό μαξιλαράκι – μειωτήρα, που υποχωρεί στα σημεία πίεσης, κατασκευασμένο από διαπνέον μαξιλαράκι από λύκρα και βοηθά το μωρό να κάθεται σε σωστή στάση κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του προσφέροντάς του μεγαλύτερη άνεση. To νέο κάθισμα αυτοκινήτου Darwin Infant Recline είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο ECE R129/03 και είναι το ανακλινόμενο βρεφικό κάθισμα αυτοκινήτου για ασφαλή και απόλυτα άνετα ταξίδια. Είναι ανακλινόμενο τόσο κατά τη μεταφορά με το αυτοκίνητο, σε συνδυασμό με τις βάσεις Darwin i-Size ή Darwin i-size 360° i-size, όσο και όταν τοποθετείται στο σκελετό του συστήματος μεταφοράς. Ο μηχανισμός ανάκλισης του Darwin Infant Recline χαμηλώνει την πλάτη και επεκτείνει το στήριγμα των ποδιών, επιτρέποντας στο μωρό να

ευθυγραμμίσει πλάτη και πόδια με αποτέλεσμα να είναι, σχεδόν απόλυτα ξαπλωμένο. Η καινοτόμα τεχνολογία I.S.A (Integrated Shock Absorber), απορροφά και μειώνει την ενέργεια που μεταδίδεται στο παιδί σε περίπτωση σύγκρουσης, εξασφαλίζοντας έτσι τις μέγιστες συνθήκες ασφάλειας ακόμα και όταν είναι ξαπλωμένο. Το προσκέφαλο του έχει ρυθμιζόμενο ύψος μέσω κεντρικού μηχανισμού και ιμάντες 3 σημείων που προσαρμόζονται στην ανάπτυξη του μωρού. Είναι επίσης εξοπλισμένο με Side Head Protection για μεγαλύτερη προστασία σε

περίπτωση πλευρικών συγκρούσεων. Το σύστημα μεταφοράς Aptica XT διατίθεται στα χρώματα: Taiga Green, Magnet Grey, Horizon Grey και Tuareg Beige με χαρακτηριστικό σπορ ύφασμα που αντέχει στις καθημερινές

περιηγήσεις, τις εκδρομές και τα ταξίδια. Το Aptica XT είναι ένα σύστημα μεταφοράς σχεδιασμένο για δυναμικές και δραστήριες οικογένειες που αγαπάνε τις βόλτες, τα ταξίδια, αντιλαμβάνονται και επιθυμούν την άνεση μα πάνω από όλα επιζητούν να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στα μικρά μέλη της οικογένειάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το https://www.inglesina.gr/proionta/systemaptica-xt/