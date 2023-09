Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε παιδιά που θέλουν να έχουν μια ιδιαίτερη εκπαιδευτική δημιουργική απασχόληση. Το εργαστήριο συντονίζεται από την κα Φωτεινού Βιολόγο Κλινική Βιοχημικό σε συνεργασία με την την Διαιτολόγο-Διατροφολόγο του κέντρου Ξένια Διαμαντή ,πιστοποιημένες απ’ το Πανεπιστήμιο του Stanford,με πτυχίο δια βίου μάθησης ‘’Child nutrition’ & Cooking’’. Σε μια ειδικά διαμορφωμένη κουζίνα για εκπαιδευτική μαγειρική ,τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με βασικούς κανόνες υγιεινής διατροφής, θα μάθουν πως δουλεύει ο μεταβολισμός και η πέψη, συνδυασμούς τροφών ,δίαιτα του πιάτου, τις διατροφικές ομάδες και τη μεσογειακή διατροφή. Το εργαστήριο έχει πάντα ένα εκπαιδευτικό θέμα συζήτησης, και μια συνταγή που θα εκτελούν τα ίδια τα παιδιά. Το αισθητηριακό κομμάτι της μαγειρικής αναπτύσσει στα μικρότερα παιδιά δεξιότητες λεπτής κινητικότητας,φαντασίας,γευσιγνωσίας και κοινωνικότητας. Βελτιώνει τη σχέση του παιδιού με το φαγητό, ειδικά σε παιδιά με επιλεκτική σίτιση. Τα μεγαλύτερα παιδιά αποκτούν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης,αυτοπεποίθησης,δημιουργηκότητας και ενθάρρυνσης. Είναι μια δημιουργική μύηση στη διατροφική γνώση, στην γαστρονομία, στη κουλτούρα Μεσογειακής διατροφής μέσα από ομαδικότητα και φαντασία που θα οδηγήσει σε μία νέα γενιά ενηλίκων με γνώση για την υγεία και μαγειρικές πρακτικές. Το παρόν εργαστήριο πραγματοποιείται στο Bio Clinical Center αλλά κατόπιν συνεννόησης το πραγματοποιούμε και σε σχολεία.

Η Εμμανουέλα Φωτεινού είναι Βιολόγος και αποφοίτησε από το τμήμα Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές συνεχίστηκαν στο Βιολογικό Αθήνας όπου απέκτησε με Άριστα τον τίτλο της Kλινικής Βιοχημικού με εξειδίκευση στη Μοριακή Διαγνωστική. Η κατεύθυνση που εξειδικεύτηκε είναι αυτός της κλινικής βιοχημείας και της έρευνα στον καρκίνο. Παράλληλα ασχολήθηκε με την προληπτική Ιατρική βασισμένη στη διατροφή παίρνοντας πιστοποίηση από το University of California San Francisco. Η πρακτική εφαρμογή της ολιστικής προσέγγισης σε θέματα υγείας βασισμένα στη διατροφή συμπληρώθηκε με ιδιωτικό διετές πτυχίο για τη λήψη του τίτλου του Σύμβουλου Διατροφής. Ως βιολόγος έχει πιστοποιηθεί με παρακολούθηση σεμιναρίων Διατροφογενετικής για παροχή συμβουλών υγείας βασισμένη στο DNA. Από το 2020 κατέχει τον τίτλο του Health coaching του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα έχει πιστοποίηση συμβουλευτικής διατροφής και Lifestyle εγκύου από το Ludwig Maximilian University of Munich. Η ενασχόληση της με την διατροφική εκπαίδευση των ανηλίκων την ώθησε στην πιστοποίηση Child Nutrition and cooking από το Stanford University. Τέλος καθώς η στάση της σαν επαγγελματίας υγείας είναι κοντά στον άνθρωπο ολοκλήρωσε μια επιπλέον πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με τίτλο Θέματα Φιλοσοφίας: Ηθική Σκέψη και Πράξη