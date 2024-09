Ήρθε το τέλος των διαφημίσεων για junk food στη Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να τις κόψει από το διαδίκτυο και την τηλεόραση κατά τη διάρκεια της ημέρας, στοχεύοντας στη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας. Αυτή η απόφαση έρχεται σε μια χώρα όπου οι παρεμβάσεις του κράτους σε τέτοιου είδους θέματα συχνά προκαλούν αντιδράσεις, καθώς θεωρούνται παρεμβολές στην ιδιωτική ζωή.

Η απαγόρευση, που αποτέλεσε μέρος του προεκλογικού προγράμματος του Εργατικού Κόμματος με επικεφαλής τον Κιρ Στάρμερ, θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2025, όπως επιβεβαίωσε η κυβέρνηση. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται τη στιγμή που ο Στάρμερ παρουσίασε τα σχέδιά του για την αναμόρφωση του δημόσιου συστήματος υγείας, με έμφαση στην πρόληψη ως βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής του.

Τί λέει η ανακοίνωση:

«Πάνω από ένα στα πέντε παιδιά στην Αγγλία είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο πριν ξεκινήσει το δημοτικό και αυτό το ποσοστό φθάνει στο ένα στα τρία στο τέλος του δημοτικού», δήλωσε ο Αντριου Γκουάιν, ο υφυπουργός Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης σε γραπτή δήλωση που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο. Το μέτρο «θα συμβάλει στην προστασία των παιδιών από την διαφήμιση για λιγότερο υγιεινά τρόφιμα, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή επηρεάζει τις διατροφικές τους προτιμήσεις στην πλέον νεαρή ηλικία».

Η κυβέρνηση σκοπεύει να θέσει περιορισμούς στη διαφήμιση τροφίμων που είναι ιδιαίτερα λιπαρά, γλυκά ή αλμυρά, με την απαγόρευση να ισχύει πριν τις 21:00 στην τηλεόραση και χωρίς χρονικό περιορισμό στο διαδίκτυο. Αυτά τα μέτρα είχαν αρχικά προταθεί από την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, αλλά καθυστέρησαν, δίνοντας χρόνο στις εταιρείες του κλάδου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Η κυβέρνηση των Εργατικών προχωράει ακόμα παραπέρα, σχεδιάζοντας επιπλέον πρωτοβουλίες για την πρόληψη στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η απαγόρευση της πώλησης ενεργειακών ποτών σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Ωστόσο, αυτά τα μέτρα προκαλούν αντιδράσεις. Κάποιοι θεωρούν ότι πλήττουν την ατομική ελευθερία, ενώ αρκετά συντηρητικά μέσα ενημέρωσης καταδικάζουν τις προθέσεις της κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι οδηγεί τη χώρα προς ένα «κράτος-νταντά».

Αυτού του είδους τα μέτρα επικρίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από τμήμα της κοινής γνώμης που τα θεωρεί προσβολή της ατομικής ελευθερίας. Πολλά συντηρητικά μέσα ενημέρωσης καταγγέλλουν ήδη σήμερα την πρόθεση της κυβέρνησης των Εργατικών να διαμορφώσει ένα «κράτος-νταντά».

Το think tank The Centre for Young Lives, σε έκθεση που δημοσιεύει σήμερα, καλεί την κυβέρνηση «να αγνοήσει του πολέμιους του κράτους νταντάς και να αυξήσει τους φόρους επί της ζάχαρης, κυρίως για την βελτίωση της οδοντικής υγείας των παιδιών».