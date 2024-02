H Cat Janice, μια τραγουδίστρια με καρκίνο έγραψε ένα τελευταίο τραγούδι για τον 7χρονο γιο της — και οι άνθρωποι στο TikTok το έκαναν viral όπως την επιθυμία της.

“Ειλικρινά είμαι τόσο ενθουσιασμένη από την αγάπη όλων και το πώς με στήριξαν και μοιράστηκαν αυτήν την ιστορία”, λέει η Cat Janice, 31 ετών, για το νέο της τραγούδι «Dance You Outta My Head» σε συνέντευξή της στο TODAY. com. “Πραγματικά δεν περίμενα να είμαι εδώ. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι θαύμα να μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.”

Τον Νοέμβριο του 2021, η Janice, η οποία ζει στη Βιρτζίνια με τον 7χρονο γιο της Loren, ένιωσε ένα εξόγκωμα στο λαιμό της.

“Μόλις είχα ξεπεράσει τον COVID, οπότε οι λεμφαδένες μου ήταν πραγματικά πρησμένοι, έτσι… δεν το σκέφτηκα με τίποτα“, είπε σε ένα βίντεο του TikTok το 2022 με τίτλο “Η υποχονδρία μου με έσωσε“.

Η Cat Janice είπε, “Γρήγορα προς τα εμπρός μέχρι τον Μάρτιο του 2022… Διάβαζα για εξετάσεις και όταν είμαι ανήσυχη τρίβω τον λαιμό μου… και παρατήρησα ότι το εξόγκωμα ήταν ακόμα εκεί.”

Το εξόγκωμα, είπε η Janice, ήταν μεγαλύτερο και πολύ σκληρό.

Κατά τα άλλα, η Janice είχε «σταθερούς» στενούς κόμπους στην πλάτη της, κάτω από τις ωμοπλάτες της.

“Αργότερα αποδεικνύεται ότι ο όγκος βρισκόταν στην πραγματικότητα στον σκαληνό μυ μου”, είπε, προσθέτοντας, “Συνοπτικά, κατέληξα με αυτόν τον πραγματικά τυχαίο, περίεργο σπάνιο όγκο… Δεν θα το είχα προσέξει ποτέ αν δεν είχα τη συνήθεια να τρίβω με αγωνία τον λαιμό μου”.

Η επιθυμία της Janice ήταν να αναπαραχθει το τραγούδι όσο γίνεται περισσότερο. Κι αυτό έγινε!

