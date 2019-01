«Sunglasses can be more than eyewear. For us they are canvas! Κάθε ένα από τα γυαλιά μας είναι κατασκευασμένα, ζωγραφισμένα και σκαλισμένα με πολλαπλές τεχνικές στο χέρι. Αυτό είναι που μας δίνει την ελευθερία να δημιουργούμε σχέδια και χρώματα που εμείς επιθυμούμε και θεωρούμε ξεχωριστά. Παρατηρώντας κανείς ένα ζευγάρι γυαλιών Uglybell Eyewear Masterpieces, διακρίνει το μεράκι και την φαντασία ακριβώς όπως αποδίδεται η ζωγραφική του καλλιτέχνη πάνω σε έναν καμβά. Η φιλοσοφία μας είναι να δημιουργούμε κομμάτια μοναδικά.

Με ιδιόμορφα σχέδια, σχήματα και χρώματα, που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του κάθε πελάτη, καταφέρνουμε να τον κάνουμε να νοιώθει ξεχωριστός. Αφού ο σκελετός επεξεργαστεί χρωματικά και σχεδιαστικά, υποβάλλεται σε μία ειδική διαδικασία επίστρωσης, που τον προστατεύει από γρατσουνιές και ακραίες καιρικές συνθήκες. Με τόσες χρωματικές παλέτες και μοτίβα, το πιο δύσκολο είναι να περιοριστεί κανείς μόνο σε ένα ζευγάρι γυαλιών Uglybell Eyewear Masterpieces».

Από την άλλη, η μόδα, μια από τις λίγες έννοιες που μας εμπνέουν αυτοπεποίθηση μέσα από την εφαρμοσμένη τέχνη. Με γνώμονα αυτή τη βασική αρχή, το The C Edition δημιουργήθηκε για να συνδέσει τη μόδα με την δύναμη που έχουν οι γυναίκες όταν είναι μαζί.

Είμαστε η κοινότητα, η ομάδα, ο κύκλος, που περικλείει σημαντικές προσωπικότητες, μοναδικές ιστορίες, κοινές φιλοδοξίες και όνειρα. Στόχος του The C Edition είναι να ενώσει τις γυναίκες με το μήνυμα “μαζί πετυχαίνουμε τα πάντα” και να μοιραστεί τις εμπειρίες του γυναικείου κόσμου μέσα από το κοινό πάθος για τη μόδα. Welcome to the Circle.

Τέλος, ήρθε η ώρα να γνωρίσεις την Penny Vomva αφού πριν από την είσοδό της στον κόσμο της μόδας, σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Γενεύη και μετά φοίτησε στη Σχολή Βελουδάκη στην Αθήνα. Έκτοτε, δημιούργησε τρεις επιτυχημένες συλλογές με την επωνυμία Penny’s Rags, έτσι ώστε να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2010 το δικό της εμπορικό σήμα αλλά και το RIEN της Penny Vomva.

Κάθε αντικείμενο / ρούχο κάθε συλλογής αντανακλά τον συνδυασμό τεσσάρων αντικειμένων: μοντέρνο αλλά διαχρονικό σχέδιο, καλά σχεδιασμένα μοτίβα, επιλογή των καλύτερων υφασμάτων και υλικών και, τέλος, προσεκτική παρακολούθηση σε κάθε βήμα της χειροποίητης παραγωγής. Οι συλλογές RIEN εμπνέονται από θεατρικά, μπαλέτα και ροκ μουσική και αντικέ κομψά στοιχεία.

Το Now Showroom συμμετέχει στο Andydote Fashion Fair το οποίο θα πραγματοποιηθεί 25-28 Ιανουαρίου στον Πολυχώρο Αθηναΐς