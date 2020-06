View this post on Instagram

& @diokaminaris present the IGER OF THE DAY of November 22, 2019 – by @travelslide 👏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCATION – Palaiokastritsa beach, CORFU island (Η παραλία της Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα), IONIAN islands group – GREECE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tag #wu_greece or #wu_greece19 on your older and retagged shots. The photos must be yours! No stolen and no photos from Internet. Thank you so much for your IG love! ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••