Είναι και αυτές οι μέρες που βαριέσαι να πας στη δουλειά ή στο σχολείο, πιστεύεις ότι η ώρα περνάει αργά και βασανιστικά και δεν μπορείς τίποτα για αυτό. Από την άλλη μόλις έστειλαν μήνυμα τα παιδιά να κάνετε κάτι το βραδάκι αλλά εσύ θες κάτι διαφορετικό κάτι με ατελείωτη γεύση και αρκετό χορό.

Ε λοιπόν σου έχω απίστευτα νέα ετοιμάσου σήμερα για ένα πάρτυ πέρα από κάθε φαντασία αφού η ομάδα του deBop.gr συναντά την τρέλα των «αδερφών Kahuna».

Από τις 7 το απόγευμα κι ως αργά το βράδυ, more than a street food and tunes party με τεράστιες δόσεις γεύσης, μουσικής και κυρίως… χιούμορ! Γιατί όταν λέμε πως κάτι θα γίνει, ΤΟ ΕΝΝΟΟΥΜΕ!

Λίγες ημέρες αφού αρχίσει να γεμίζει η πόλη, μια «βόμβα» σκάει στον πεζόδρομο της Σαλαμίνος στον Κεραμεικό. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, Burger, Spicy και Blind food contests! Tρεις διαγωνισμοί για γερά και κυρίως τολμηρά στομάχια με μεγάλα δώρα!

Πόσα burger αντέχεις να φας; Γνωρίζεις τον «θεριστή της Καρολίνας»; Πόσο εμπιστεύεστε τους γευστικούς σου κάλυκες; Λαχταριστά burger και υπερ-καυτερά Caribbean fried rice με θαρραλέες δόσεις Carolina Reaper σάλτσας θα κάνουν και τους λιγότερο ντροπαλούς να κοκκινίσουν, ενώ πολύ διαδεδομένα αλλά και άλλα πιο «ψαγμένα» υλικά θα μπουν στο πιάτο που οι τολμηροί θα δοκιμάσουν με κλειστά μάτια!