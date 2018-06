Μπορείτε να κατηγορήσετε τα μαγιό, τα ποτά ή τη ζήλια αλλά όσο ο καιρός γίνεται πιο καλοκαιρινός τόσο περισσότερο δημιουργείται ένα μπέρδεμα στις σχέσεις. Είναι δύσκολο να διατηρηθεί μια σχέση όταν υπάρχουν άνθρωποι που περπατούν γύρω ημίγυμνοι; Οπότε για να περάσεις καλά αυτό το καλοκαίρι δύο πράγματα πρέπει να σκεφτείς, να είσαι μαυρισμένη και μεθυσμένη. Παρόλα αυτά θα ήθελα να σου αναφέρω αναλυτικότερα τους λόγους που μπορεί να «σπάσεις» και να βγεις να φωνάξεις: ΧΩΡΙΖΟΥΜΕ!

Αρχικά, είναι αποδεδειγμένο πως το καλοκαίρι βγαίνουμε περισσότερο. Χωρίς μεγάλο κόπο η διάθεση ανεβαίνει στα ύψη, ο καιρός βολεύει για εξορμήσεις. Τα κοντά σορτσάκια αντικαθιστούν τα παντελόνια και μια βουτιά έξω από την Αθήνα είναι πάντα ένας καλός λόγος να κλείσεις την τηλεόραση.

Επιπλέον μη ξεχνάς ότι κανονίζεις διακοπές με τις κολλητές. Όλο και κάποιον ωραίο θα εντοπίσετε στη παραλία το πρωί για να τσεκάρετε σώμα και το βράδυ θα τον αναζητήσετε στα μπαράκια του νησιού. Πόσες φορές τα έχουμε κάνει; Ακόμα και σχέση να έχεις το φλερτ στο νησί έχει την τιμητική του. Γίνεσαι πιο σέξι χωρίς να το προσπαθείς. Από την πλευρά του αγοριού σου να ξέρεις ότι και εσύ θα ζηλεύεις όπως και εκείνος γιατί όταν κάνεις εσύ κάτι πχ φλερτάρεις ζητώντας από το αγόρι της διπλανής ξαπλώστρας να σου βάλει λάδι σκέφτεσαι ότι σε άλλο νησί ο καλός σου βάζει λάδι σε τουρίστριες με ύφος greek lover.

Τέλος, μη ξεχνάς πως όσο και να σε καλύπτει ο καλός σου και να τον αγαπάς έχεις πάντα την ανάγκη της ανανέωσης. Ζητάς να ζήσεις και ναι μπορείς να το κάνεις μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα της Αθήνας. Παρόλα αυτά επειδή θα είσαι με τις κολλητές σου υπάρχει ο πολύ γνωστός όρκος που δίνουν όλες οι κολλητές πριν φύγουν για διακοπές, what happens on the island – stays on the island.

Ωστόσο, να σου θυμίσω ότι λένε : Summer kisses – Winter tears. Για αυτό και να μη κάνεις κάτι που μπορεί να μετανιώσεις. Εκτός αν είσαι σίγουρη ότι η σχέση σου έχει φτάσει στο τέλος και ο χωρισμός είναι μονόδρομος.