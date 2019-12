It’s the most wonderful time of the year… όπως λέει και το γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι και αναμφίβολα πρόκειται για την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου. Οικογενειακή θαλπωρή, ζεστή ατμόσφαιρα, δώρα στους αγαπημένους μας ανθρώπους και φυσικά γλέντι, βόλτες, διασκέδαση και ατελείωτη χαρά. Για να μπείτε λοιπόν για τα καλά σε χριστουγεννιάτικό mood, το Digital Life σε συνεργασία με τη Wind, σας ετοίμασε μια σούπερ special χριστουγεννιάτικη έκδοση, η οποία είναι βέβαιο ότι θα σας δώσει τη δυνατότητα να απολαύσετε το ξεχωριστό πνεύμα των Χριστουγέννων!

Στο Digital Wind Xmas Edition (το οποίο μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας click εδώ) πρόκειται να βρείτε μοναδικά αφιερώματα που θα σας κάνουν να αισθανθείτε λίγο παραπάνω τη μαγεία των εορτών. Έθιμα, άγνωστα facts και παραδόσεις των Χριστουγέννων, προτάσεις για κινηματογραφικές ταινίες, βιβλιοπροτάσεις και XMAS τραγούδια που θα σας κάνουν να χορεύετε ασταμάτητα, όπως επίσης εκπληκτικές συνταγές για να ετοιμάσετε τα δικά σας μελομακαρόνα και κουραμπιέδες, αλλά και Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα.

Φυσικά από τις σελίδες του Digital Life Wind Xmas δεν θα μπορούσαν να λείπουν και θέματα που αφορούν σε smartphones, tablets, tech gadgets και άλλα αξεσουάρ που πρέπει να έχει μαζί του πάντοτε κάθε φανατικός φίλος της τεχνολογίας.

Μην αργείτε λοιπόν ξεκινήστε το διάβασμα του Digital Life Wind Xmas και… Καλά Χριστούγεννα από το Digital Life και τη Wind!