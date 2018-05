Οι χρονιές που η Τουρκία πρωταγωνιστούσε στην Eurovision, χάρη και στην στήριξη των Τούρκων μεταναστών, αποτελούν μακρινό παρελθόν. Μετά το 2003 όπου η Sertab με την νίκη της έφερε τον διαγωνισμό στην Κωνσταντινούπολη η γειτονική χώρα έχει μετρήσει τέσσερις συμμετοχές μέσα στην πρώτη πεντάδα. Μάλιστα το 2010 βρέθηκε πολύ κοντά στο να καταφέρει να φιλοξενήσει ξανά τον διαγωνισμό καθώς το ροκ συγκρότημα maNga κατέλαβε την δεύτερη θέση με το We Could be the same.

Τα πράγματα άρχισαν να παίρνουν διαφορετική τροπή από την επόμενη χρονιά. Το τραγούδι που έστειλε η Τουρκία δεν κατάφερε να περάσει από τα ημιτελικά ενώ η τελευταία συμμετοχή το 2012 βρέθηκε στην 7η θέση.

Η Τουρκία αποσύρθηκε – μέχρι νεοτέρας από τον διαγωνισμό – καθώς, ουσιαστικά, απαιτούσε να έχει την ίδια μεταχείριση με τις Big5 και να συμμετάσχει απευθείας στον τελικό. Παρόλη την αποχώρηση το TRT, το κρατικό κανάλι της γείτονος θα συνέχιζε να φιλοξενεί από το πρόγραμμα του τον τελικό του διαγωνισμού, όπως έκανα αδιάλειπτα από το 1973, δύο χρονιές πριν την πρώτη συμμετοχή της Τουρκίας στον διαγωνισμό

Αλλά πάει και αυτό…

Τελικά αυτό δεν συνέβη και ο λόγος είναι το φιλί που έδωσε στο τέλος του τραγουδιού της η εκπρόσωπος της Φινλανδίας σε μία χορεύτρια. Οι Τούρκοι υπεύθυνοι το είδαν στον ημιτελικό και θεωρώντας ότι πρόκειται για “gay propaganda” αποφάσισαν να πάρουν πίσω την απόφαση του. Τόσο το TRT όσο και κανένα άλλο κανάλι στην Τουρκία δεν φιλοξένησε στο πρόγραμμα του καμία εκδήλωση της Eurovision από το 2012 έως σήμερα.

To λεσβιακό φιλί της Krista το 2013 είναι και ένα μεγάλο βήμα για τον διαγωνισμό καθώς οι διοργανωτές της Eurovision είχαν απειλήσει, δέκα χρόνια πριν, το 2003, με αποκλεισμό τις Ρωσίδες Tatu αν φιληθούν επάνω στην σκηνή (σ.σ. το είχαν κάνει στο video clip του All the things she said) καθώς όπως είχαν εξηγήσει «η Eurovision είναι ένα οικογενειακό show»

ΠΗΓΗ: News247