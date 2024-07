Η Σελίν Ντιόν φαίνεται έτοιμη να επιστρέψει στη σκηνή, το πρόβλημα υγέιας που αντιμετωπίζει, με το πολυαναμενόμενο comeback της πιθανότατα να πραγματοποιηθεί στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα τραγουθήσει το La Vie en Rose μαζί με την Lady Gaga. Σύμφωνα με το Page Six, η είδηση που κυκλοφορούσε τις τελευταίες ημέρες επιβεβαιώθηκε με την άφιξη της τραγουδίστριας στο Παρίσι. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ντιόν θα ερμηνεύσει ένα κομμάτι κατά την έναρξη των αγώνων, έπειτα από τρία χρόνια αποχής λόγω του Σύνδρομου του Δυσκίνητου Ανθρώπου. Επιπλέον, όπως αναφέρει το TMZ, για αυτή την εμφάνιση θα λάβει το εντυπωσιακό ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Celine Dion to make $2 million to perform one song in Paris Olympics 2024 comeback: report https://t.co/UsL1LKF6cE pic.twitter.com/0kzZpBqqWd

— Page Six (@PageSix) July 23, 2024