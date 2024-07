Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι συγκίνησε ιδιαίτερα με την επιστροφή της Σελίν Ντιόν στη μουσική σκηνή, ύστερα από τέσσερα χρόνια απουσίας λόγω μιας σπάνιας νευρολογικής ανθένειας. Η 56χρονη σταρ τραγούδησε το «Hymne à L’Amour» της Εντίθ Πιαφ κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της παγκοσμίως, οι οποίοι την αποθέωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Δεκέμβριο του 2020, η Ντιόν διαγνώστηκε με το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου (Stiff Person Syndrome), μια σπάνια χρόνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και έντονους σπασμούς, γεγονός που την ανάγκασε να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις της. Η τελευταία της συναυλία ήταν την άνοιξη του 2020 στη Νέα Υόρκη. Η Ντιόν είχε τραγουδήσει το «The Power of the Dream» στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ατλάντα το 1996, και οι φήμες για την επιστροφή της άρχισαν να κυκλοφορούν όταν εμφανίστηκε στο εξώφυλλο της γαλλικής Vogue τον Απρίλιο.

