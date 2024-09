Η Σελίν Ντιόν φαίνεται πως δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από το προσκήνιο, καθώς μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, φημολογείται ότι θα επιστρέψει και στη Eurovision το 2025. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι η διάσημη καλλιτέχνις θα βρεθεί ξανά στον αγαπημένο ευρωπαϊκό διαγωνισμό, εκπροσωπώντας και πάλι την Ελβετία, όπως είχε κάνει το 1988, όταν κέρδισε με το «Ne Partez Pas Sans Moi». Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση ούτε από την ίδια, ούτε από τη διοργάνωση.

Legendary singer set for huge Eurovision comeback after devastating health battle as contest boss teases ‘a great show’ https://t.co/WIIXeA2wsq

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 10, 2024