To Taste of Athens επιστρέφει

To Taste of Athens επιστρέφει

Το φεστιβάλ της γαστρονομίας, Taste of Athens, επιστρέφει για 2η χρονιά στην Αθήνα, το World Class των Reserve Brands της Diageo, η κορυφαία πλατφόρμα επικοινωνίας με στόχο την έμπνευση και μύηση του κοινού στο fine drinking, για μια ακόμα χρονιά, προσκαλεί τους επισκέπτες, να ανακαλύψουν εκλεκτά αποστάγματά της στα ειδικά διαμορφωμένα pop-up bars. Για 4 ημέρες, από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, μαζί με μια σειρά premium spirits, όπως το blended Scotch whisky Johnnie Walker Black Label, το εξαιρετικό τζιν Tanqueray No. TEN, η premium τεκίλα Don Julio και η Ketel One Vodka συναντούν την τέχνη της υψηλής γαστρονομίας και του fine drinking.

Απολάυστε τη δική σας Johnnie Walker Black Label Highball Experience, στο ειδικά διαμορφωμένο pop-up corner του Johnnie Walker Black Label.

Johnnie Walker Highball Bartender at Home Masterclass: Make your Johnnie Walker Highball Πέμπτη 19/09 στις 20:30 & Κυριακή 22/09 στις 15:00 και στις 20:30 VIP Bar στο Αίγλη Café

Δοκιμάστε draught Tommy’s Margarita, στο Don Julio Margarita Bar και ταξιδέψτε νοερά στα χωράφια με τη μπλε αγαύη του Μεξικό.