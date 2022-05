ABOUT YOU Awards 2022: Η ψηφοφορία μόλις ξεκίνησε και αυτοί είναι οι υποψήφιοι

Στις 26 Μαΐου 2022, τα ABOUT YOU Awards θα τιμήσουν τους μεγαλύτερους digital creators της Ευρώπης.

Στο Μιλάνο: 1.500 καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων γνωστοί influencers και διεθνείς celebrities

Συνολικά 50 υποψήφιοι σε πέντε κατηγορίες: Style, Entertainment, Empowerment, Digital Creation και Live, καθώς και ένα ειδικό βραβείο ‘Idol Of The Year’

Μία διαδικασία ψηφοφορίας σε όλη την Ευρώπη με ειδική, διεθνή επιτροπή

Ψηφοφορίες: aboutyou-awards.com

Για πρώτη φορά στη διεθνή σκηνή, το online fashion shop παρουσιάζει τα ABOUT YOU Awards 2022 με πρωταγωνιστές τους πιο εντυπωσιακούς digital creators από κάθε άκρη της Ευρώπης. Συνολικά 50 inspiring και μοναδικοί υποψήφιοι διεκδικούν βραβεία σε πέντε κατηγορίες, ενώ φέτος υπάρχει και μία πρόσθετη κατηγορία ‘Idol Of The Year’.

Η έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας ξεκινά στις 16 Μαΐου 2022 και η κοινότητα θα μπορεί να ψηφίσει τους αγαπημένους της influencers από τις πέντε κατηγορίες. Παράλληλα, μια διεθνής επιτροπή που αποτελείται από 13 Ευρωπαίους experts των social media, influencer marketing και talent management θα ψηφίσει επίσης, με την ψήφο τους να αποτελεί το 50% της συνολικής ψηφοφορίας.

Η ψηφοφορία στις παρακάτω κατηγορίες θα είναι διαθέσιμη μέχρι και την έναρξη του show στις 26 Μαΐου 2022:

STYLE

Ολλανδία: Amaka Hamelijnck / @amaka.hamelijnck Νορβηγία: Emma Ellingsen / @emmaellingsenn Ελλάδα: Evelyn Kazantzoglou / @evelynkazantzoglou Κροατία: Karla Zelić Superbabekillah / @superbabekillah Ολλανδία: Khaoula El Boumeshouli / @khaoulaboumeshouli Γερμανία: Nic Kaufmann / @nickaufmann Ισπανία: Rocío Osorno / @rocio0sorno Πορτογαλία: Sofia Coelho / @sofiamcoelho Γαλλία: Tycia / @tycia Λετονία: Yegor / @jagersmm

ENTERTAINMENT

Ελβετία: Aditotoro / @aditotoro Γερμανία: Avemoves / @avemoves Σλοβενία: Dunking Devils / @_ddsquad Γερμανία: Elevator Boys / @elevatormansion Ελλάδα: Ilias Gkotsis / @iliasgkotsis Ισπανία: Inmagic / @_inmagic_ Εσθονία: Kristjan Talu / @kristjan_talu Κροατία: Mimiermakeup / @mimiermakeup Ελβετία: Nico & Daniella aka Nicocapone / @nicocaponecomedy Ολλανδία: Queen Motivat / @queenmotivat

EMPOWERMENT

Πορτογαλία: Clara Não / @clara.nao Γαλλία: Douzefévrier / @douzefevrier Γαλλία: Emilie Daudin / @emiliebrunette Ελλάδα: Katrina Tsantali / @katrina_tsantali Γερμανία: Leeroy Matata / @leeroymatata Πορτογαλία: Lucas with strangers / @lucaswithstrangers Νορβηγία: Maria Abrahamsen / @psyktdeg Τσεχία: Mr. Kriss/ @mr.kriss Ιταλία: Muriel /@murielxo Νορβηγία: Tinashe Williamson / @tinashewilliamson

DIGITAL CREATION

Ισπανία: Be Fernandez / @befernandezart Νορβηγία: ERAVFX / @ERAVFX Γαλλία: forgetmat / @forgetmat Ελλάδα: Gregory Masouras / @gregorymasouras Νορβηγία: Jan Hakon Erichsen / @janerichsen Τσεχία: Jan Sládečko / @jan.sladecko Λετονία: KIWIE / @kiwie Γερμανία: Leo Mahalo / @leomahalo Ιταλία: MISTER Z/ @_mister_z Πορτογαλία: Suíssas / @suissas

LIVE

Γερμανία: Amar / @amar Ιταλία: CiccioGamer89 / @CiccioGamer89 Γερμανία: ICrimax / @iCrimax Δανία: marckozhd / @marckozhd Ισπανία: Mayichi / @mayichi Ρουμανία: Mitzuu / @mitzuu Πορτογαλία: Move Mind / @move_mind Ισπανία: Nil Ojeda / @nilojeda Ολλανδία: Patrick Mordi / @polaroidp Ιταλία: savyultras90 / @savyultras90

Όλοι οι νικητές θα ανακοινωθούν τη βραδιά της 26ης Μαΐου 2022 στα ABOUT YOU Award στο Μιλάνο. Δεκάδες γνωστοί content creators και διεθνείς stars θα παρευρεθούν στο show, μαζί με 1500 καλεσμένους. Οι θαυμαστές που δεν είναι παρόντες στο χώρο μπορούν να παρακολουθήσουν ψηφιακά την τελετή απονομής και πολλές ξεχωριστές στιγμές.