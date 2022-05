Το Avatar επιστρέφει μετά από 13 χρόνια με μια δεύτερη ταινία. O Τζέιμς Κάμερον ολοκλήρωσε το σίκουελ της οσκαρικής ταινίας και το τρέιλερ κυκλοφόρησε. Το όνομα της ταινίας «Avatar: The Way of Water», θα κάνει πρεμιέρα 16 Δεκεμβρίου και θα συνεχίζει την πλοκή της πρώτης ταινίας.

Ο Τζέιμς Κάμερον δήλωσε «Απλά προσπαθούμε να είμαστε αληθινοί σε αυτό που αγάπησαν οι άνθρωποι στην πρώτη ταινία και να τους οδηγήσουμε σε ολοκαίνουργιες περιοχές, καθώς πολλές σκηνές μας είναι στον ωκεανό. Και έτσι συνδυάζω πράγματα που μου αρέσουν, να κάνω τα γυρίσματα του «Avatar» και να πηγαίνω στον ωκεανό. Λατρεύω όλα αυτά τα πράγματα».

Στο καστ ξανά πρωταγωνιστεί η Ζόε Σαλντάνα και Σαμ Γουόρθινγκτον και θα προστεθούν νέοι ηθοποιοί όπως Κέιτ Γουίνσλετ, η Μισέλ Γιο και η Ούνα Τσάπλιν.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του ο Τζέιμς Κάμερον «Κάναμε μια ανάμειξη των προγραμμάτων για τη δεύτερη και την τρίτη ταινία μαζί, με βάση τις σκηνές και τα περιβάλλοντα τριγύρω. Σκέφτηκα να συμπεριφερθούμε σαν να ήταν μια μίνι σειρά έξι ωρών και έτσι, θα πηγαίναμε μόνο μια φορά στη Φρανκφούρτη. Θα γυρίσουμε όλες τις σκηνές από το “2” και “3” την ίδια χρονική περίοδο»