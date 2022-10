Τα πέντε χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του γιόρτασε το Blends, το All Day Café -Bar- Restaurant στην πλατεία Νυμφών , στην Γλυφάδα με ένα μοναδικό party γενεθλίων που τα είχε όλα: μουσική, θέαμα, χορό, λαμπερές παρουσίες και εορταστική ατμόσφαιρα. Το αγαπημένο spot των νοτίων προαστίων χάρισε μία αξέχαστη βραδιά σε όσους παραβρέθηκαν και έδωσε υπόσχεση για πολλά ακόμη χρόνια επιτυχημένης πορείας.

Η εορταστική ατμόσφαιρα ήταν διάχυτη και το Circus Cabaret άρχισε να υποδέχεται τους καλεσμένους με ένα performance που συνδύαζε αρμονικά την αισθητική του cabaret και τα τολμηρά ακροβατικά σε lollipops που ήταν τοποθετημένα στο χώρο αλλά και τα εντυπωσιακά acts με fire shows. Τη σκυτάλη πήρε η εκρηκτική Κατερίνα Στικούδη που ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους με αγαπημένα δυναμικά τραγούδια από ελληνικό αλλά και ξένο ρεπερτόριο συνοδευόμενη από χορεύτριες παρουσίασε ένα άκρως εντυπωσιακό μουσικοχορευτικό show. Ντυμένη στα κόκκινα η Κατερίνα Στικούδη και η ομάδα της έβαλαν κυριολεκτικά φωτιά στη βραδιά.

Οι παρευρισκόμενοι απήλαυσαν μια υπέροχη βραδιά, στην πάντα όμορφη αλλά και εορταστική ατμόσφαιρα του Blends που απογείωσε τις αισθήσεις αλλά και την διάθεσή τους. Signature cocktails και ποτά με την υπογραφή της Ciroc, αλλά και υπέροχες γεύσεις με πιάτα από τον σεφ του Blends Κωνσταντίνο Λώλα προσέφεραν μία εκλεπτυσμένη γευστική εμπειρία, ενώ το brand Carlo Dali χάρισε ένα οσφρητικό ταξίδι με τις πολυτελείς αρωματικές δημιουργίες του και πλούσια δώρα για όλους τους καλεσμένους της βραδιάς.

Τα γενέθλια του Blends γιόρτασαν ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος περιποιήθηκε με εδέσματα του εστιατορίου τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους, ο πολίστας Κώστας Κοκκινάκης με τη σύντροφό του Χριστίνα Κανελλοπούλου, οι ηθοποιοί Ντόρα Μακρυγιάννη και ο Κωστής Ραμπαβίλας, ο Κώστας Σόμμερ, η Νάνσυ Παραδεισανού, οι τραγουδιστές Ειρήνη Παπαδοπούλου, Ματίνα Ζάρα, Mike και Bo, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας. Από την παρέα του J2US, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και ο rapper Duke, ο σύζυγος της Κατερίνας Στικούδη Βαγγέλης Σερίφης . Το παρόν έδωσαν επίσης οι εφοπλιστές Γιώργος Τσαβλίδης με τη σύζυγό του Ζωή Τσιτσάνη, η Rana Zein με τον σύζυγό της Riad, ο Νίκος Εμμανουήλ με την σύζυγό του Γκέλυ. O επιχειρηματίας Σάμι Φάις, ο δήμαρχος Βούλας Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μιχάλης Ζαμπίδης, ο Γιώργος Παπαϊωάννου, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, η Στέλλα Γιαμπουρά, και πολλοί άλλοι.

Το Blends, η διοίκηση και η ομάδα του, υπόσχονται απαράμιλλη ποιότητα και πολλές εορταστικές και χαρούμενες στιγμές σαν την λαμπερή χθεσινή βραδιά για τα χρόνια που έρχονται.

Blends.

The place to blend your senses.

Για τα νέα του Blends, μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του http://www.blends.com.gr και τις σελίδες τους στο Facebook https://www.facebook.com/BlendsGlyfada/ και το Instagram https://www.instagram.com/blendsglyfada/

Blends: Φοίβης 19 Γλυφάδα, ΤΚ 16674, Τηλ: 21 1182 171