«Νησί των Ιπποτών», «σμαραγδένιο νησί», «νησί του Ήλιου» είναι ορισμένοι από τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στη πανέμορφη και ηλιόλουστη Ρόδο, η οποία είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, μεσογειακών γεύσεων και χρωμάτων, ένας τόπος μαγευτικός, όπου η ανατολή συναντάει τη δύση. Η μαγευτική Ρόδος είναι ένας προορισμός που σίγουρα μένει για πάντα χαραγμένος στη μνήμη σου, καθώς προσφέρει στον επισκέπτη της, τις καλύτερες αναμνήσεις. Όπως και να το κάνεις το «κόσμημα» των Δωδεκανήσων, είναι ένα μέρος που μένει για πάντα ανεξίτηλο στο χρόνο, για αυτό και η επιλογή της από την COSMOTE για την διεξαγωγή του#GrowYourBusiness – Digital Training, του πρώτου για το 2018, σίγουρα δεν ήταν καθόλου τυχαία!

Τι είναι όμως το #GrowYourBusiness – Digital Training, το οποίο μου δόθηκε η μοναδική ευκαιρία να το παρακολουθήσω από κοντά; Ας τα πάρουμε λοιπόν καλύτερα τα πράγματα από την αρχή… Όλοι γνωρίζουμε ότι στις δύσκολες οικονομικά εποχές που ζούμε, το να προσπαθείς να συντηρείς μία μικρομεσαία επιχείρηση, μπορεί να αποδειχθεί ένας μικρός «άθλος». Ο υψηλός ανταγωνισμός, το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και η έλλειψη πόρων μπορεί να οδηγήσει μία επιχείρηση στον μαρασμό, ασχέτως εάν αρχικά βασίστηκε σε μία καλή και πρωτότυπη ιδέα! Για αυτό και για να βοηθήσεις την επιχείρηση σου στη σημερινή εποχή, χρειάζεσαι τα απαραίτητα «όπλα»! Αυτό είναι ακριβώς που μαθαίνεις στο #GrowYourBusiness – Digital Training που διοργάνωσε με επιτυχία η COSMOTE στις 18 Απριλίου, καθώς στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να σε φέρει σε επαφή με όλα τα εργαλεία εκείνα που θα σε βοηθήσουν να εκμεταλλευθείς στο maximum τα νέα ψηφιακά μέσα και κυριολεκτικά να εκτοξεύσεις την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης σου!

Μπορεί το Instagram, το YouTube και το Facebook να έχουν αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, την επικοινωνία και την καθημερινότητα μας, όμως ένα post σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν χαρίζει πόντους μόνο στην αναγνωρισιμότητα σου, αλλά παράλληλα βελτιώνει σε τεράστιο βαθμό το image της επιχείρησης σου. Στη διάρκεια του σεμιναρίου έμαθα για την βελτίωση της digital εικόνας της επιχείρησης μου, για τα do’s & dont’s στην δημιουργία ενός πλάνου που εκμεταλλεύεται τα social media, ενώ για πρώτη φορά είχα τη δυνατότητα να ξεκλειδώσω τα μυστικά του e-commerce, μαθαίνοντας για τους κινδύνους και τις προκλήσεις που κρύβει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Last but not least, έμαθα το πώς είναι να στήνεις ένα αποδοτικό και πετυχημένο website, το οποίο μπορεί να αποτελέσει το A και το Ω για την βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης σου.

Οι ώρες του σεμιναρίου πέρασαν σαν το νερό και η αλήθεια είναι ότι ούτε που το κατάλαβα. Αυτό άλλωστε συμβαίνει όταν μαθαίνεις νέα και ενδιαφέροντα πράγματα που μπορούν να αποτελέσουν δυνατά εφόδια για το μέλλον. Οι υπεύθυνοι της COSMOTE φρόντισαν ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη ζεστή ατμόσφαιρα, ενώ σε όσα ερωτήματα και εάν έκανα στους δυο εισηγητές με κατατόπισαν απόλυτα. Για αυτό και το ταξίδι στη Ρόδο για το #GrowYourBusiness ήταν μία εμπειρία που θα μου μείνει πραγματικά αξέχαστη, όπως αξέχαστα θα μου μείνουν και τα γευστικότατα μελικούνια που ως γνωστόν αποτελούν το λαχταριστό τοπικό έδεσμα της Ρόδου! Σίγουρα, η μικρή βαλίτσα μου για το ταξίδι της επιστροφής γέμισε με μπόλικη γνώση, αλλά και με τις καλύτερες αναμνήσεις!

H δράση #GrowYourBusiness της COSMOTE έτρεξε το 2017 σε 6 διαφορετικές πόλεις (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης) με τη συμμετοχή 1800 επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια συνεχίζονται, θα βρεις περισσότερες πληροφορίες στο www.growyourbusiness.gr.