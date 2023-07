Ο Αύγουστος έρχεται δυναμικά στην COSMOTE TV και μαζί του φέρνει 5 συναρπαστικές νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η έβδομη και τελευταία σεζόν του «Billions», με την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ντέμιαν Λούις (Homeland, Band of Brothers) στον ρόλο του Μπόμπι Άξελροντ. Μαζί του και το υπόλοιπο λαμπερό καστ, με τον κάτοχο Emmy και Χρυσής Σφαίρας Πολ Τζιαμάτι (Cinderella Man, Sideways, The Illusionist), τον Κόρεϊ Στολ (House of Cards, Ant-Man), την Μάγκι Σιφ (Sons of Anarchy) και τον Ντέιβιντ Κόσταμπιλ (Lincoln, Breaking Bad).

Στην ατζέντα του μήνα ξεχωρίζει και ο 2ος κύκλος του νουάρ γουέστερν «Dark Winds», που φέρει την υπογραφή του συγγραφέα του επικού «Game of Thrones», Τζωρτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Στον νέο κύκλο επεισοδίων επιστρέφει το δυναμικό δίδυμο Ζαν ΜακΚλάρνον (Longmire, Westworld) και Κίουα Γκόρντον (The Twilight Saga: New Moon), το οποίο πλαισιώνεται από τους Νίκολας Λόγκαν (Dopesick) και Τζέρι Ράιαν (Star Trek). Μέσα στον Αύγουστο, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα παρακολουθήσουν, επίσης, το αστυνομικό «North Shore», τη σειρά εποχής «Tom Jones» και τη δραματική σειρά «The Sixth Commandment».

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στο COSMOTE SERIES HD, θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Αυγούστου.

Dark Winds (2η σεζόν)

Στον 2ο κύκλο του «Dark Winds», ο Τζιμ Τσι (Κίουα Γκόρντον), ιδιωτικός ντετέκτιβ πλέον και ο Λοχαγός Τζο Λίφορν (Ζαν ΜακΚλάρνον) ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διερεύνηση μιας σειράς ασύνδετων εγκλημάτων. Στο επίκεντρο, η καταδίωξη ενός δολοφόνου στην έρημο Ναβάχο που φέρνει τον Λίφορν αντιμέτωπο με ένα μυστικό που δοκιμάζει τον κώδικα ηθικής του. Με τη βοήθεια του Λοχία Μανουελίτο και του Σερίφη Γκόρντο Σένα, ο Λίφορν και ο Τσι παλεύουν να σταματήσουν τον δολοφόνο και να αποκαταστήσουν τις ισορροπίες.

Πρεμιέρα αμέσως μετά την Αμερική: Πέμπτη 3/8, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

Billions (7η σεζόν)

Στην τελευταία σεζόν της σειράς οι συμμαχίες ανατρέπονται και τα παλιά τραύματα μετατρέπονται σε όπλα. Η αφοσίωση δοκιμάζεται, ενώ η προδοσία παίρνει επικές διαστάσεις. Ο Ρόουντς (Πολ Τζιαμάτι) επιτίθεται με όλες του τις δυνάμεις στον Πρινς (Κόρεϊ Στολ) και τον Άξελροντ (Ντέμιαν Λούις), ο οποίος επιστρέφει στο κέντρο της δράσης. Τα ανοιχτά μέτωπα αυξάνονται και ο Άξελροντ καλείται να επιδείξει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και αντοχή.

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική: Κυριακή 13/8, 23.00, COSMOTE SERIES HD .

Tom Jones – Νέα σειρά

Η τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Χένρι Φίλντινγκ από το μακρινό 1749, μας μεταφέρει στην Αγγλία του 18ου αιώνα. Από τα ειδυλλιακά τοπία της υπαίθρου μέχρι την υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, παρακολουθούμε την τύχη του νεαρού Τομ Τζόουνς που εγκαταλείφθηκε ως νεογέννητο στο σπίτι ενός πλούσιου δικαστή. Ο Τζόουνς ερωτεύεται την πλούσια κληρονόμο Σοφία Γουέστερν, αλλά το πλάνο για γάμο γκρεμίζεται εξαιτίας της ταπεινής του καταγωγής. Τότε ο Τζόουνς εξορίζεται στο Λονδίνο, όπου μπλέκει σε ερωτικές περιπέτειες.

Πρεμιέρα : Τετάρτη 23/8, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

The Sixth Commandment – Νέα σειρά

Η σειρά βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αφηγείται την ιστορία του επιτρόπου Πίτερ Φάρκουαρ και της φιλίας που ανέπτυξε με τον φοιτητή Μπεν Φιλντ, με αφορμή την κοινή τους αγάπη για τα βιβλία και την Εκκλησία. Η σχέση αυτή οδήγησε σε μία από τις πολυπλοκότερες ποινικές υποθέσεις της πρόσφατης ιστορίας, καθώς ο Φιλντ εκμεταλλεύτηκε και τελικά δολοφόνησε τον επίτροπο Φάρκουαρ (Τίμοθι Σπαλ – Harry Potter Saga, The Last Samurai). Θύμα των δολοπλόκων σχεδίων του έπεσε και η Αν Μουρ-Μάρτιν, ηλικιωμένη γειτόνισσα του επιτρόπου (Αν Ρέιντ – Last Tango in Halifax).

Πρεμιέρα : Σάββατο 26/8, 22.00, COSMOTE SERIES HD

North Shore – Νέα σειρά

Το νέο δράμα μυστηρίου ακολουθεί δύο ντετέκτιβ, έναν Βρετανό και μία Αυστραλή, που συνεργάζονται για να λύσουν μία υπόθεση με ευρύτατες πολιτικές συνέπειες. Όλα ξεκινούν όταν κάτω από τη γέφυρα του λιμανιού του Σίδνεϋ επιπλέει το πτώμα μιας νεαρής γυναίκας. Όταν η σορός αναγνωρίζεται ως η έφηβη κόρη ενός επιφανούς πολιτικού από το Ηνωμένο Βασίλειο, μία περίπλοκη υπόθεση ξεκινά. Σε πρωταγωνιστικούς ρόλους η Τζόαν Φρόγκατ του Downton Abbey και ο Τζον Μπράντλι του Game of Thrones