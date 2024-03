Δυναμικά ξεκινά ο Απρίλιος στην COSMOTE TV με το νέο τηλεοπτικό βήμα του Τζιανκάρλο Εσποζίτο στο αστυνομικό δράμα «Parish». Ο γνωστός και ως Γκας Φρινγκ από τα «Breaking Bad» και «Better Call Saul» ηθοποιός, υποδύεται ένα ήσυχο οικογενειάρχη, ο οποίος αναγκάζεται να επιστρέψει στον υπόκοσμο μετά τη δολοφονία του γιου του. Στο καστ της σειράς ξεχωρίζει και η συμμετοχή του βραβευμένου με 3 Emmy Μπράντλει Γουίτφορντ (The Handmaid’s Tale).

Πρεμιέρα στην COSMOTE TV θα κάνει και η τηλεοπτική μεταφορά του «The Spiderwick Chronicles», με τον «Mr. Robot» Κρίστιαν Σλέιτερ, ενώ ο Ίντρις Έλμπα (Luther) θα δώσει τη φωνή του στο live-action «Knuckles», μια spin-off σειρά του «Sonic the Hedgehog».

Ξεχωριστή θέση στην ατζέντα του μήνα έχει και το βραβευμένο με 2 Emmy «Star Trek Discovery», με τον 5ο και τελευταίο κύκλο της σειράς να επιφυλάσσει μια επική γαλαξιακή περιπέτεια για το πλήρωμα του USS Discovery. Από τις σειρές του μήνα ξεχωρίζει, επίσης, η συνέχεια του 3ου κύκλου του «Chucky», το βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα «Until I Kill You» και η 2η σεζόν του αστυνομικού «Blue Lights».

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Απριλίου:

Parish

Ο Γκρέι Πάρις εγκατέλειψε την εγκληματική του ζωή για να γίνει οικογενειάρχης και ιδιοκτήτης μιας υπηρεσίας πολυτελών αυτοκινήτων στη Νέα Ορλεάνη. Μετά τη βίαιη δολοφονία του γιου του, ο Πάρις επιστρέφει στις παλιές του συνήθειες και οδηγείται σε έναν εξαιρετικά επικίνδυνο κόσμο.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 1/4, 23.00, COSMOTE SERIES HD .

Star Trek Discovery (5η σεζόν – φινάλε σειράς)

Στην αποχαιρετιστήρια πορεία του το πλήρωμα του USS Discovery ανακαλύπτει ένα νέο μυστήριο και ξεκινά ένα διαγαλαξιακό κυνήγι θησαυρού. Την ίδια στιγμή που το πλήρωμα αναζητά μια αρχαία δύναμη, η οποία έχει μείνει κρυφή επί αιώνες, έρχεται αντιμέτωπο με επικίνδυνους εχθρούς, που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν τη δύναμη αυτή. Πού θα οδηγήσει το ταξίδι της 5ης και τελευταίας σεζόν; Στο ρόλο της κυβερνήτη Μάικλ Μπάρναμ επιστρέφει η Σενίκουει Μάρτιν-Γκριν (The Walking Dead), έχοντας στο πλευρό της τον Νταγκ Τζόουνς (The Shape of Water).

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο, 48 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 6/4, 23.00, COSMOTE SERIES HD .

Chucky (3η σεζόν – 2ο μέρος)

Το μέλλον προμηνύεται δυσοίωνο για τη φονική κούκλα, που κινδυνεύει να πεθάνει από γηρατειά. Αν και αυτά είναι καλά νέα, ο Τζέικ, ο Ντεβόν και η Λέξυ, χρειάζονται τον Τσάκι ζωντανό για να βρουν την αδερφή της Λέξυ που αγνοείται.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Πέμπτη 11/4, 23:00, COSMOTE SERIES HD .

The Spiderwick Chronicles

Βασισμένο στην ομώνυμη best seller σειρά παιδικών βιβλίων και την ταινία του 2008, το «The Spiderwick Chronicles» ακολουθεί τα αδέλφια Γκρέις που μετακομίζουν στην έπαυλη του προπάππου τους. Εκεί ανακαλύπτουν την ύπαρξη ενός μυστικιστικού κόσμου με νεράιδες και άλλα φανταστικά πλάσματα.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 20/4.

Until I Kill You

Η Ντίλια είναι μια γυναίκα που προσπαθεί γενναία να ξαναχτίσει τη ζωή της, έχοντας τον φόβο άλλης μίας βίαιης επίθεσης από τον πρώην σύντροφό της. Χρόνια αργότερα, όταν ο άνδρας συλλαμβάνεται, πρέπει να τον αντιμετωπίσει ξανά στο δικαστήριο. Η σειρά διηγείται την αληθινή ιστορία της Ντίλια Μπάλμερ, η οποία επέζησε από τη φρικτή βία που υπέστη από τον Τζον Σουίνι, έναν άνδρα που, αν και ομολόγησε πως σκότωσε την πρώην φίλη του, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Πρεμιέρα : Κυριακή 21/4, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Knuckles

Τα γεγονότα της σειράς τοποθετούνται χρονολογικά μεταξύ των ταινιών «Sonic the Hedgehog» 2 και 3. Ο Νακλς είναι πια ο προστάτης της Γης και εκπαιδεύει τον Γουέιντ ως τον νέο του μαθητευόμενο. Παράλληλα, ένας πρώην συνεργάτης του Ρομπότνικ εμφανίζεται και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη δύναμη του Νακλς για τον εαυτό του (Ρόρι ΜακΚάν – Game of Thrones).

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 27/4, 19.30, COSMOTE SERIES HD .

Blue Lights (2η σεζόν)

Η αστυνομική σειρά επιστρέφει, με τους αξιωματικούς να αντιμετωπίζουν καθημερινά ταραχοποιούς του υποκόσμου του Μπέλφαστ. Έχοντας περάσει ένας χρόνος από την πτώση της συμμορίας ΜακΙντάιερ, κάνουν την εμφάνισή τους όλο και περισσότερες αντίπαλες συμμορίες, οι οποίες ανταγωνίζονται για την κυριαρχία στην περιοχή.

Πρεμιέρα: Έρχεται μέσα στον Απρίλιο στο COSMOTE SERIES MARATHON HD

6 ακόμα πρεμιέρες έρχονται τον Απρίλιο στην COSMOTE TV

Το πρόγραμμα της COSMOTE TV εμπλουτίζεται με 6 ακόμα σειρές, μεταξύ των οποίων ο 4ος κύκλος του «Walker» (Πέμπτη 4/4, 21.00, COSMOTE SERIES HD – 24 ώρες μετά την Αμερική) με τον Τζάρεντ Πανταλέκι (Supernatural), η δραματική σειρά μυστηρίου «The Marlow Murder Club» (Δευτέρα 8/4, 22.00, COSMOTE SERIES HD) και το «Big Mood» (Παρασκευή 12/4, 21.00, COSMOTE SERIES HD), μια χιουμοριστικά ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής των millennials. Μέσα στον Απρίλιο οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν και τη συνέχεια της κωμωδίας τρόμου «Wreck» (2η σεζόν – Σάββατο 13/4, 21.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD), το κωμικό «Dinner With The Parents» (Παρασκευή 19/4 – 24 ώρες μετά την Αμερική), αλλά και τη δραματική σειρά «Dirty Snow» (Παρασκευή 26/4, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD), η οποία εξερευνά το σκάνδαλο ντόπινγκ που συγκλόνισε τον κόσμο του σκι κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 2001 στο Λάχτι της Φινλανδίας.