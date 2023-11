H COSMOTE TV είναι ο Μεγάλος Χορηγός του 64ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας έμπρακτα τον κορυφαίο ευρωπαϊκό κινηματογραφικό θεσμό για 8η συνεχή χρονιά. Από την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023, θα προβληθούν συνολικά 270 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, ενώ 79 ταινίες θα είναι διαθέσιμες διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://online.filmfestival.gr/. Το 64ο ΦΚΘ θα κορυφωθεί με την απονομή των βραβείων, όπου η COSMOTE TV θα προσφέρει το χρηματικό έπαθλο για το Ειδικό Βραβείο της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία, «Αργυρός Αλέξανδρος», που θα διεκδικήσουν οι ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, έχει προγραμματιστεί ειδική προβολή των τριών πρώτων επεισοδίων της σειράς «17 Κλωστές», σε παραγωγή COSMOTE TV.

Η αυλαία του 64ου ΦΚΘ θα ανοίξει με την ταινία «Στη φωτιά» του Τραν Αν Χουνγκ, η οποία κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο φετινό Φεστιβάλ Καννών. Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με την προβολή της ταινίας «Πεσμένα Φύλλα» του Άκι Καουρισμάκι, η οποία απέσπασε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στις Κάννες. Το 64ο ΦΚΘ περιλαμβάνει τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα («Διεθνές Διαγωνιστικό», «Meet the Neighbors+», «>>Film Forward», «Immersive»), ενώ θα φιλοξενήσει συνολικά 35 μεγάλου μήκους και 22 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες.

Το φετινό Φεστιβάλ θα υποδεχθεί σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως η λαμπερή σταρ, Μόνικα Μπελούτσι, στην οποία θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος. Την παρουσία του θα δώσει και ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Αλεξάντερ Πέιν, για την παρουσίαση της νέας του ταινίας «Τα Παιδιά του Χειμώνα / The Holdovers», καθώς και ο σκηνοθέτης των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών (Six Feet Under, Game of Thrones, True Detective κ.ά), Τζέρεμι Ποντέσουα, που θα προσφέρει ένα συναρπαστικό masterclass.

Η νέα σειρά της COSMOTE TV «17 Κλωστές» στο 64ο ΦΚΘ

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί ειδική προβολή των τριών πρώτων επεισοδίων της νέας σειράς εποχής της COSMOTE TV, «17 Κλωστές», που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Το σενάριο υπογράφουν οι Μιρέλλα Παπαοικονόμου και Κάτια Κισσονέργη, ενώ τη σκηνοθεσία ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Πάνου Δημάκη, διαδραματίζεται στα έτη 1906-1909 στα Κύθηρα και εξιστορεί μία από τις μαζικότερες δολοφονίες που γνώρισε ποτέ η χώρα. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο Αντώνης, ένας φιλήσυχος τσαγκάρης που υποδύεται ο Πάνος Βλάχος. Ο Αντώνης είναι ένα αγαπητό πρόσωπο μέχρι τη στιγμή που κατηγορείται ότι έκανε ανήθικες προτάσεις σε μια παντρεμένη πελάτισσά του. Μετά από αυτό το περιστατικό, η τοπική κοινωνία τον εξωθεί σε φυγή. Μετακομίζει στον Πειραιά, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ορθοποδήσει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στη μεγαλούπολη, αφήνοντας τον Αντώνη οργισμένο και πικραμένο απέναντι στον κόσμο. Μην μπορώντας να διαχειριστεί τον θυμό του, αποφασίζει να επιστρέψει στα Κύθηρα και να πάρει εκδίκηση. Οι «17 Κλωστές» θα κάνουν πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV μέσα στο 2024.

Η ειδική προβολή, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 19:00 στην Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη στην Αποθήκη Δ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη, με έκδοση μηδενικού εισιτηρίου από τα ταμεία του Φεστιβάλ.

