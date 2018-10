Νωρίτερα μέσα στον μήνα, 56 από τους καλύτερους bartender του κόσμου, προσγειώθηκαν στo avant-garde Βερολίνο για να διεκδικήσουν την κορυφαία διάκριση στον χώρο του bartending, τον τίτλο του World Class Bartender of the Year για το 2018.

Πέντε πρωτότυπες και απαιτητικές δοκιμασίες τους περίμεναν στη μεγαλύτερη γιορτή του mixology παγκοσμίως. Η αρχή έγινε με τη δοκιμασία της αγαπημένης βότκας των bartender- Ketel One- και τη σκυτάλη πήρε η δοκιμασία “Flavors of a Nation” με επίκεντρο το No.1 scotch whisky Johnnie Walker Black Label, στην οποία έδωσε δυναμικό «παρών» και o Έλληνας World Class Bartender 2018 Αχιλλέας Πλακίδας, από το μπαρ Γορίλας της Θεσσαλονίκης. Η ιδιαίτερη και απαιτητική δοκιμασία ήταν εμπνευσμένη από τους τέσσερις γευστικούς πυλώνες που είναι άρρηκτα συνυφασμένοι με τη γεύση του Johnnie Walker Black Label: νότες καπνού, φρέσκα φρούτα, τροπικά φρούτα και κρεμώδης βανίλια.

Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να δημιουργήσουν δύο προτάσεις σερβιρίσματος έχοντας ως πηγή έμπνευσής τους έναν από τους τέσσερις γευστικούς πυλώνες του Johnnie Walker Black Label. Η πρώτη πρόταση αφορούσε ένα Highball, το οποίο είχαν την ευχέρεια να το κάνουν όσο περίπλοκο ή απλό επιθυμούσαν. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμασίας όμως, οι διαγωνιζόμενοι bartender καλούνταν να παρουσιάσουν στους κριτές και ένα δεύτερο cocktail serve, που να περιέχει γεύσεις που θα αναδείκνυαν τη χώρα καταγωγής τους τους και θα ήταν παράλληλα αρμονικά συνδυασμένες με το Johnnie Walker Black Label.

Ο Έλληνας World Class Bartender 2018, Αχιλλέας Πλακίδας, ταξίδεψε στο Βερολίνο έχοντας στις αποσκευές του γεύσεις, αρώματα και αποστάγματα από την Ελλάδα, όπως μαστίχα, κάρδαμο, σαφράν, ροζ πιπέρι και λικέρ τεντούρα τα οποία και χρησιμοποίησε στις προτάσεις σερβιρισμάτων που δημιούργησε για τη δοκιμασία, έχοντας ως σημείο αναφοράς τις γευστικές νότες τροπικών φρούτων που απαντώνται στο Johnnie Walker Black Label. Με βαθιά γνώση των υλικών, δημιουργικότητα και αστείρευτο ταλέντο, ο Αχιλλέας για το πρώτο σκέλος της δοκιμασίας δημιούργησε το Highball serve “Gold Enough” και στη συνέχεια το Tiki serve με την χαρακτηριστική ονομασία “Woman can do too”, τα οποία πέρα από τις χαρακτηριστικές ελληνικές γεύσεις και αρώματα αντικατόπτριζαν την κουλτούρα της φιλοξενίας και της ευγνωμοσύνης που πρεσβεύει και ο ίδιος ως bartender. πρΗ οπεΜέσα από αυτή την πρωτότυπη και ιδιαίτερη δοκιμασία αναδείχθηκαν οι 20 bartender, που εξασφάλισαν το «εισιτήριό» τους για τις επόμενες δοκιμασίες στο ταξίδι τους για την κατάκτηση του τίτλου World Class Bartender of the Year 2018.

O whisky expert Dave Broom που παρευρέθηκε στη φετινή διοργάνωση περιέγραψε το Johnnie Walker Black Label ως την επιτομή των blended Scotch whisky. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό whisky, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο και έχει τη μοναδική «ικανότητα» να συνδέει bartender και κοινό, από όλα τα μέρη του πλανήτη.

Το World Class είναι ο κορυφαίος θεσμός του mixology παγκοσμίως, που αποσκοπεί να μυήσει τους ανθρώπους στη φιλοσοφία και κουλτούρα του ποιοτικού ποτού και ταυτόχρονα να διαμορφώσει το μέλλον της κατανάλωσης αλκοόλ, είτε πρόκειται για το σπίτι είτε το μπαρ. Στο World Class 2018, οι επισκέπτες του διαγωνισμού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη δημιουργία ευφάνταστων serves, καθώς επίσης και να γνωρίσουν όλα τα νέα ανερχόμενα trends που διαμορφώνουν μια νέα εποχή στη fine drinking σκηνή.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο χρόνο με δημιουργικά και πρωτότυπα serves. Πολλά συγχαρητήρια στον Αχιλλέα για το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του και για την προσπάθειά του! Όμως το ταξίδι για τον Αχιλλέα Πλακίδα στον μαγικό κόσμο του World Class μόλις ξεκίνησε, καθώς μέχρι την ανάδειξη του επόμενου Έλληνα νικητή, θα αποτελέσει πρεσβευτή του θεσμού στη χώρα μας, συμμετέχοντας σε μία σειρά από ξεχωριστές ενέργειες που θα τον εφοδιάσουν με νέες εμπειρίες και γνώσεις για τη μετέπειτα πορεία του.