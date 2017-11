Digital 360: Be Part Of The Game

Η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, καθώς ζούμε πλέον σε έναν digital κόσμο που τα πάντα συνδέονται… Smartphones, υπολογιστές, tablets, gadgets και όλα τα θαυμαστά τεχνολογικά επιτεύγματα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος που μας συντροφεύει κάθε ώρα και στιγμή.

Eκτός από χρηστικό ρόλο στην καθημερινότητα μας, η τεχνολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την διασκέδαση μας. Μάλιστα, λόγω της ευρύτερης δύσκολης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα, οι νέοι έχουν στραφεί σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιακή διασκέδαση για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση.

Ως γνωστόν, το gaming και τα video games γενικότερα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης κουλτούρας των σύγχρονων τεχνολογιών. Πρόκειται για ένα μέσο ψυχαγωγίας που διαχρονικά εξάπτει τη φαντασία, ανοίγει νέους ορίζοντες και αποτελεί ένα από τα τελειότερα και πιο παραγωγικά μέσα έκφρασης, δημιουργικότητας και εκπαίδευσης.

Πλέον το gaming δεν περιορίζεται μόνο σε έναν υπολογιστή ή μία κονσόλα, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς όπως είναι η κινητή τηλεφωνία, αλλά και η εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality), βάζοντας τις βάσεις για μία πραγματικά τεράστια και εξαιρετικά επικερδή βιομηχανία.

Τι θα δούμε στο Digital 360°;

Στόχος του Digital 360° event είναι να συνδυάσει το mobility, την ψηφιακή διασκέδαση, τα eSports και την τεχνολογία με την εκπαίδευση.

Tο Digital 360° έχει τον χαρακτήρα μίας τεράστιας γιορτής, για αυτό και περιλαμβάνει: τουρνουά eSports, διαγωνισμούς cosplay και Fan Art, Virtual Reality Experience, επιτραπέζια παιχνίδια, γνωριμία με retro υπολογιστές & κονσόλες του παρελθόντος και αμέτρητα happenings και fun-based events (μουσική, stand up comedy κα) που εγγυάται μια δυνατή εμπειρία ψυχαγωγίας. The fun festival is here!

Σε ποιους απευθύνεται;

To Digital 360°, είναι ένα event που αποσκοπεί στο να προσφέρει μία πλήρη «360°» τεχνολογική και ψυχαγωγική εμπειρία σε ένα απολύτως smart περιβάλλον.

Ο «universal» χαρακτήρας της ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας και η καθολική απήχηση που έχουν τα προϊόντα των νέων τεχνολογιών δημιουργούν ένα γοητευτικό παζλ που αφορά όλους μας. Για αυτό και το Digital 360° δεν αφορά μόνο τους νέους, αλλά και όλους όσους… νιώθουν νέοι!

Επιπλέον, πολλές εταιρείες θα παρουσιάσουν τα νέα τους τεχνολογικά επιτεύγματα, δίνοντας σήμερα μια γεύση από το αύριο και δείχνοντας πως η Επιστημονική Φαντασία γίνεται Επιστημονική Πραγματικότητα! The future is here!

Το Digital 360° θα διεξαχθεί στις 25 & 26 Νοεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου και σας περιμένουμε να πάρετε μέρος κι εσείς στο παιχνίδι!