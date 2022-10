H Chiquita χρωματίζει ροζ το αυτοκόλλητό της για να ευαισθητοποιήσει για τον Καρκίνο του Μαστού

Στην Ελλάδα στηρίζει το Άλμα Ζωής και το Greece Race for the Cure

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Chiquita θέλει να τιμήσει αυτόν τον σκοπό χρωματίζοντας το εμβληματικό μπλε αυτοκόλλητό της ροζ και στολίζοντας τις νόστιμες κίτρινες μπανάνες σε όλο τον κόσμο. H limited edition σειρά με τα ροζ αυτοκόλλητα δείχνει πώς μικρές αλλαγές, τόσο απλές όσο η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας, μπορούν να εμπνεύσουν τις γυναίκες να διατηρήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής με τακτική αυτοεξέταση σε συνδυασμό με εξέταση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού από τον γιατρό τους.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Chiquita συνεργάστηκε με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» για να στηρίξει το Greece Race for the Cure. Μετά από δύο χρόνια ψηφιακής διοργάνωσης της εκδήλωσης λόγω της πανδημίας, φέτος επέστρεψε ζωντανά στο κέντρο της Αθήνας. Χιλιάδες γυναίκες και άνδρες συμμετείχαν στον αγώνα στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης σε όσους νοσούν ή έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Με το σύνθημα «ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ», το «Άλμα Ζωής» στοχεύει στην προώθηση του μηνύματος για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

«Από το 2009, εμείς στο «Άλμα Ζωής» διοργανώνουμε Race for the Cure για την Ελλάδα στην Αθήνα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Έχοντας διοργανώσει τον Αγώνα ψηφιακά για το 2020 και το 2021, φέτος επιστρέφουμε με τη ζωντανή διοργάνωσή μας, διατηρώντας την ψηφιακή εκδοχή για όποιον/α επιθυμεί να συμμετάσχει εξ αποστάσεως. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να σώσουν ζωές και να περιορίσουν τη θνησιμότητα από τη νόσο. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να συνεχίσουμε, γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό φέτος να αποδείξουμε ότι είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!» δήλωσε η κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και Πρόεδρος του Συμβολικού Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου Greece Race for the Cure.

Εκτός από το «Άλμα Ζωής», η Chiquita συνεργάζεται και με άλλες οργανώσεις κατά του καρκίνου σε όλο τον κόσμο, όπως η American Cancer Society στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Pink Ribbon στη Γερμανία, το Fondazione AIRC στην Ιταλία και το Ana Ross Foundation στην Κόστα Ρίκα.

Η Chiquita είναι υπερήφανη που ενεργεί ως «Καλός Γείτονας» και δείχνει έμπρακτα την στήριξή της σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο του μαστού, τα οποία επηρεάζουν τις γυναίκες και τις οικογένειές τους σε όλο τον κόσμο. Υποστηρίζει ένθερμα την ενδυνάμωση όλων των γυναικών, καθώς αποτελεί θεμελιώδες μέρος της πρωτοβουλίας Behind the Blue Sticker, και γι’ αυτό η Chiquita αισθάνεται την ανάγκη να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη, καθώς και με δράσεις που θα οδηγήσουν σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Στο πλαίσιο της φετινής εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, η Chiquita δημιούργησε έξι νόστιμες συνταγές με την υποστήριξη του «Άλματος Ζωής» για να βοηθήσει τους καταναλωτές να διατηρήσουν μια ισορροπημένη διατροφή, συνολική υγεία και ευεξία. Οι συνταγές περιλαμβάνουν ένα μπανανόψωμο Chiquita με αλεύρι ολικής άλεσης από όλυρα, ροζ ρόφημα με μπανάνες Chiquita και κόκκινα φραγκοστάφυλα, ένα vegan μπολ πόκε με ροζ κορδέλα Chiquita, πρωινό με βρώμη και μήλο, φουντούκια, ηλιόσπορους και μπανάνα Chiquita, και μάφιν με μπανάνες Chiquita και μύρτιλα για πρωινό.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Chiquita, επισκεφτείτε τα www.chiquita.gr ή τις σελίδες μας σε Instagram και Facebook.