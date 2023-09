Η Chiquita συνεχίζει να ευαισθητοποιεί για τον καρκίνο του μαστού στηρίζοντας το «Άλμα Ζωής» και το Greece Race for the Cure®

Η Chiquita συνεχίζει υπερήφανα να ευαισθητοποιεί για τον καρκίνο του μαστού και στηρίζει το 15ο Greece Race for the Cure®, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023. Με γνώμονα την επιτυχία των προηγούμενων ετών, η Chiquita ενώνει και πάλι τις δυνάμεις της με το «Άλμα Ζωής» και τον αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure® για να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει την έγκαιρη διάγνωση και να προωθήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.

Τον Οκτώβριο, ο οποίος αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, η Chiquita θα χρωματίσει ροζ το εμβληματικό μπλε αυτοκόλλητο της ως σύμβολο της δέσμευσής της σε αυτόν τον κρίσιμο σκοπό. Η limited-edition σειρά με τα ροζ αυτοκόλλητα πάνω στις νόστιμες κίτρινες μπανάνες υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της ευαισθητοποίησης και της τακτικής αυτοεξέτασης σε συνδυασμό με την εξέταση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού από τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Chiquita συνεργάζεται με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» για να στηρίξει το Greece Race for the Cure. Με το σύνθημα «ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ» και το hashtag #GRFC2023 το «Άλμα Ζωής» στοχεύει στην προώθηση του μηνύματος για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

“Για ακόμη μια χρονιά, συγκεντρωνόμαστε για τον αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure® και είμαστε ενωμένοι, αποδεικνύοντας τη συλλογική μας δύναμη. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Το ταξίδι μας για την ευαισθητοποίηση, την προώθηση της πρόληψης και την έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση συνεχίζεται. Με ακλόνητη αφοσίωση, αγωνιζόμαστε να αποδείξουμε ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ανίκητος και ότι η ελπίδα και η ανθεκτικότητα μπορούν να νικήσουν”. δήλωσε η κ. Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής” και Πρόεδρος του Greece Race for the Cure

Εκτός από το «Άλμα Ζωής», η Chiquita συνεργάζεται ενεργά και με άλλες οργανώσεις κατά του καρκίνου σε όλο τον κόσμο, όπως η American Cancer Society στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Pink Ribbon στη Γερμανία, το Fondazione AIRC στην Ιταλία και το Ana Ross Foundation στην Κόστα Ρίκα. Η Chiquita είναι υπερήφανη που ενεργεί ως «Καλός Γείτονας» και δείχνει έμπρακτα την στήριξή της σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο του μαστού, τα οποία επηρεάζουν τις γυναίκες και τις οικογένειές τους σε όλο τον κόσμο. Υποστηρίζει ένθερμα την ενδυνάμωση όλων των γυναικών, καθώς αποτελεί θεμελιώδες μέρος της πρωτοβουλίας Behind the Blue Sticker, και γι’ αυτό η Chiquita αισθάνεται την ανάγκη να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη, καθώς και με δράσεις που θα οδηγήσουν σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

