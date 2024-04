Το Πάσχα βρίσκεται και επίσημα προ των πυλών και εσύ σκέφτεσαι ήδη πως αποτελεί μια ευκαιρία για μια ξεχωριστή απόδραση με το ταίρι, την οικογένειά σου ή φίλους. Τα Brown Resorts ανοίγoυν τις πόρτες τους για τη φετινή σεζόν και σε προσκαλούν για χαλάρωση, ξεκούραση και ξεγνοιασιά τις ημέρες του φετινού Πάσχα. Δίνοντας έμφαση στην αυθεντική γεύση και την παράδοση τα Βrown Hotels σε προσκαλούν σε ένα παραδοσιακό γλέντι με γευστικές επιλογές που πρωταγωνιστούν στο πασχαλινό τραπέζι.

Σε μόλις μιάμιση ώρα οδήγησης από την Αθήνα και ακριβώς επάνω στην παραλία, στο Brown Beach Evia Ιsland θα βρεις all inclusive πακέτα με όλα όσα χρειάζεσαι για ξεκούραση, διασκέδαση και πασχαλινές παραδόσεις για όλη την οικογένεια. Από νηστίσιμα γεύματα έως το δείπνο της Ανάστασης, δεν θα σου λείψει τίποτα. Με ποικιλία επιλογών και πλούσιο πασχαλινό μπουφέ, το Brown Beach Evia Island είναι η ιδανική απόδραση για τις γιορτές, με μουσική, χορευτικά και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Το 5άστερο Isla Brown Corinthia, Curio Collection by Hilton, που άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες του για τη νέα σεζόν, αποτελεί μια εκλεπτυσμένη επιλογή για όσους επιθυμούν να ζήσουν ένα ξεχωριστό Πάσχα, μόλις 50’ έξω από την Αθήνα και ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Με ένα πλούσιο πακέτο γεμάτο πασχαλινά εδέσματα τοποθετημένο σε κάθε δωμάτιο, η Brown Hotels διασφαλίζει ότι θα περάσεις μοναδικές γιορτές σε μία πολυτελή και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Στον πλούσιο πασχαλινό μπουφέ, γεύματα εμπνευσμένα από τη μεσογειακή κουζίνα και τη θρησκευτική παράδοση περιμένουν τους επισκέπτες, με προτάσεις ακόμα και για αυτούς που νηστεύουν. Και φυσικά, μην ξεχάσεις να περάσεις χρόνο στις δύο μοναδικές πισίνες και στην εντυπωσιακή ταράτσα που μοιάζει να αιωρείται με τη μαγευτική θέα στο γαλάζιο. Αν από την άλλη αναζητάς έναν χώρο απόλυτης χαλάρωσης και αναζωογόνησης, όπου η περιποίηση και η ευεξία είναι στο επίκεντρο, μην παραλείψεις να επισκεφτείς το spa.

Λίγο αργότερα, την 01/05, ανοίγουν τα ξενοδοχεία Brown Beach Chalkida, Isla Brown Chania, Curio collection, by Hilton, Dave by the Beach Loutraki και το Akron Seascape Resort, ιδανική επιλογή τόσο για παρέες που αναζητούν διασκέδαση, όσο και για οικογένειες που επιθυμούν έναν προσβάσιμο παράδεισο, γεμάτο δραστηριότητες για τα παιδιά και εκδηλώσεις που τιμούν όλα τα έθιμα του Πάσχα.

Ζήσε την εμπειρία της ελληνικής παράδοσης στο Brown Beach Chalkida, σε ένα καταπράσινο τοπίο που φέρνει κάτι από τη μαγεία των Κυκλάδων κοντά στην Αθήνα. Με μόλις μία ώρα οδήγηση και σε πολύ κοντινή απόσταση από την όμορφη πόλη της Χαλκίδας, ανακάλυψε τη γαλήνη στην παραλία του Αγίου Μηνά. Την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, μπορείς να απολαύσεις νηστίσιμα γεύματα, ενώ την Κυριακή του Πάσχα, ετοιμάσου για ένα παραδοσιακό γεύμα με οβελία, που θα σε ταξιδέψει στην καρδιά της ελληνικής κουλτούρας και γεύσης. Επιπλέον, μπορείς να κάνεις μερικές από τις πρώτες βουτιές σου σε μία από τις 2 παραλίες κάτω από το ξενοδοχείο. Εναλλακτικά, στο Isla Brown Chania, Curio collection, by Hilton, στο ανατολικό άκρο του Κόλπου των Χανίων, μόλις 15 λεπτά από το αεροδρόμιο, θα χαρείς ξέγνοιαστες βουτιές στις τρεις υπέροχες πισίνες, θα αναζωογονηθείς στο spa, θα απολαύσεις ένα από τα συναρπαστικότερα ηλιοβασιλέματα στο νησί από το εκπληκτικό rooftop και θα γευτείς μοναδικές γαστρονομικές προτάσεις, εμπνευσμένες από την κρητική κουζίνα. Όλα αυτά μαζί με μια πλούσια γκάμα επιλογών διαμονής που περιλαμβάνουν και σουίτες με ιδιωτική πισίνα.

Kάνε κράτηση στο https://brownhotels.com/gr/easter και απόλαυσε ένα ειδικά διαμορφωμένο πασχαλινό πρόγραμμα.